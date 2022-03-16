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В ГСЧС Украины сообщили о возможных провокациях с использованием формы пожарных

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В ГСЧС заявили, что "не осуществляют раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды украинских спасателей"
В ГСЧС заявили, что "не осуществляют раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды украинских спасателей"
Фото: ДСНС України / Facebook

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила в Facebook 16 марта о попытках некоторых лиц завладеть формой пожарных, в частности неизвестные просят предоставить ее якобы в качестве благотворительной помощи.

"Для этого лицо совершает телефонные звонки в подразделения, руководителям частей, представителям пресс-служб и представляется родственником сотрудника ГСЧС, – говорится в сообщении. – Понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций".

В госслужбе отметили, что "сбор гуманитарной помощи в виде боевой одежды для нужд ГСЧС от международных партнеров осуществляется и координируется исключительно через центральный офис ГСЧС, а не через родственников сотрудников".

ГСЧС Украины "не осуществляют раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды украинских спасателей", подчеркивается в сообщении.

"Просим быть бдительными, проверять подозрительные просьбы и немедленно сообщать о подобных звонках или сообщениях правоохранительным органам", – призвали в ГСЧС.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/333835502117679

Госслужба опубликовала сообщение на фоне массового военного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля.

Война России против Украины. Главное

Теги: Россия, Украина, пожар, ГСЧС, телефоны, провокации, вторжение, спасатели, госслужба, война России против Украины, одежда
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