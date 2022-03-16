В ГСЧС Украины сообщили о возможных провокациях с использованием формы пожарных

В ГСЧС заявили, что "не осуществляют раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды украинских спасателей" Фото: ДСНС України / Facebook

"Для этого лицо совершает телефонные звонки в подразделения, руководителям частей, представителям пресс-служб и представляется родственником сотрудника ГСЧС, – говорится в сообщении. – Понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций".

В госслужбе отметили, что "сбор гуманитарной помощи в виде боевой одежды для нужд ГСЧС от международных партнеров осуществляется и координируется исключительно через центральный офис ГСЧС, а не через родственников сотрудников".

ГСЧС Украины "не осуществляют раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды украинских спасателей", подчеркивается в сообщении.

"Просим быть бдительными, проверять подозрительные просьбы и немедленно сообщать о подобных звонках или сообщениях правоохранительным органам", – призвали в ГСЧС.

Госслужба опубликовала сообщение на фоне массового военного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля.

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