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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ивано-Франковской области задержали двух подозреваемых в попытке создать сепаратистскую "федеративную республику Украина"

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Подозреваемые задержаны
Подозреваемые задержаны
Фото: depositphotos.com

В Ивано-Франковской области задержали двух мужчин, которых подозревают в попытке создания "федеративной республики Украина". Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры 12 марта в Facebook.

"По данным следствия, двое подельников поддерживали антиконституционные идеи федерализации Украины и создания "федеративной республики Украина" путем отделения от государства Украины отдельных ее областей. Преступные намерения включали организацию "национального собрания", которое должно было предъявить требования об отстранении от должностей лиц в высших и местных органах государственной власти, а также о проведении псевдовыборов и образовании "советов", – говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что мужчины подбирали в разных областях Украины лиц из числа бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые должны были захватить здания органов государственной власти, мосты, узлы коммуникаций, транспортные средства, хранилища, совершать насилие в отношении представителей власти и другие действия, "способные привести к захвату и блокированию органов государственной власти в отдельных регионах Украины".

"В частности, подельники подыскивали на территории западных областей Украины около 500 человек с опытом ведения боевых действий для захвата административных зданий. Кроме того, заговорщики создали и возглавили общественные организации для распространения публичных призывов и материалов по популяризации идей федерализации Украины и распространения пророссийской пропаганды", – сообщили в пресс-службе.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

"Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения", – сообщили в прокуратуре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: прокуратура, сепаратизм, Ивано-Франковская область, война России против Украины
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