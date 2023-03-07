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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве задержали экс-сотрудника СБУ, которого подозревают в дезертирстве с 2014 года

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Экс-сотрудник СБУ восемь лет скрывался от следствия
Экс-сотрудник СБУ восемь лет скрывался от следствия
Фото: ssu.gov.ua

В Киеве задержали бывшего сотрудника управления Службы безопасности Украины в Луганской области, который более восьми лет скрывался от следствия по делу по факту дезертирства. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в Telegram 7 марта.

По данным следствия, в 2014 году, после российского вторжения в Луганскую область, сотрудник СБУ не выполнил приказ руководства о передислокации и остался во временно оккупированном городе Алчевске.

Через некоторое время он выехал из так называемой "ЛНР" на подконтрольную Украине территорию. При этом, чтобы избежать уголовной ответственности, он скрывался, ограничив свое передвижение даже по улице, говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР совместно с СБУ задержали подозреваемого в Киеве. При обыске по его месту жительства изъяты мобильные телефоны и копии документов. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к сотрудничеству с представителями России и незаконными вооруженными формированиями "ЛНР".

Экс-правохранителю сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 1 ст. 408 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, отмечают в ГБР.

С начала 2023 года следователи завершили специальное досудебное расследование в отношении еще девяти сотрудников службы, которые в 2014 году остались на временно оккупированной территории Луганской области, говорится в сообщении.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, Алчевск, дезертирство, война России против Украины, подозрение, ГБР
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