СБУ сообщила "церковному блогеру" УПЦ МП о подозрении в разжигании религиозной вражды в Закарпатской области

Мужчина своими действиями "способствовал обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания религиозной вражды и ненависти", отметили в СБУ Фото: Управління СБ України в Закарпатській області / Facebook

Об этом 6 марта проинформировало в Facebook управление СБУ в регионе.

"Оперативники спецслужбы установили, что мужчина руководил информационным ресурсом, через который распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений, – говорится в сообщении. – Для подготовки своих "публикаций" он пользовался нарративами российских пропагандистов. А именно: называл Православную церковь Украины сектантской организацией и настаивал на ее неканоничности и незаконности. Верующих ПЦУ мужчина обзывал "сатанистами, раскольниками, гонителями православной веры, безбожниками и радикалами".

В СБУ отметили, что своими действиями мужчина "способствовал обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания религиозной вражды и ненависти".

Правоохранители сообщили "церковному блогеру" о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).