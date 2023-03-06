СБУ сообщила "церковному блогеру" УПЦ МП о подозрении в разжигании религиозной вражды в Закарпатской области

Об этом 6 марта проинформировало в Facebook управление СБУ в регионе.
"Оперативники спецслужбы установили, что мужчина руководил информационным ресурсом, через который распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений, – говорится в сообщении. – Для подготовки своих "публикаций" он пользовался нарративами российских пропагандистов. А именно: называл Православную церковь Украины сектантской организацией и настаивал на ее неканоничности и незаконности. Верующих ПЦУ мужчина обзывал "сатанистами, раскольниками, гонителями православной веры, безбожниками и радикалами".
В СБУ отметили, что своими действиями мужчина "способствовал обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания религиозной вражды и ненависти".
Правоохранители сообщили "церковному блогеру" о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата" (РПЦ).
В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".