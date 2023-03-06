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ОБЩЕСТВО

СБУ сообщила "церковному блогеру" УПЦ МП о подозрении в разжигании религиозной вражды в Закарпатской области

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Мужчина своими действиями "способствовал обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания религиозной вражды и ненависти", отметили в СБУ
Мужчина своими действиями "способствовал обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания религиозной вражды и ненависти", отметили в СБУ
Фото: Управління СБ України в Закарпатській області / Facebook

СБУ в Закарпатской области сообщила о подозрении так называемому церковному блогеру Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП), который, по данным правоохранителей, "разжигал межконфессиональную вражду".

Об этом 6 марта проинформировало в Facebook управление СБУ в регионе.

"Оперативники спецслужбы установили, что мужчина руководил информационным ресурсом, через который распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений, – говорится в сообщении. – Для подготовки своих "публикаций" он пользовался нарративами российских пропагандистов. А именно: называл Православную церковь Украины сектантской организацией и настаивал на ее неканоничности и незаконности. Верующих ПЦУ мужчина обзывал "сатанистами, раскольниками, гонителями православной веры, безбожниками и радикалами".

В СБУ отметили, что своими действиями мужчина "способствовал обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания религиозной вражды и ненависти".

Правоохранители сообщили "церковному блогеру" о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

https://www.facebook.com/ssu.uzhhorod/posts/pfbid0fZQbovXpZUUSkfZcUBW1Gcw9FL5Jpbb6EAhrSMyLffBTu1JpM8gaV74v41uKHWzEl

Контекст:

УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата" (РПЦ).

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".

Теги: СБУ, Украина, религия, УПЦ МП, пропаганда, церковь, российская пропаганда, спецслужбы, Закарпатская область, конфликт, подозрение, блогер, ПЦУ, мужчины, секта
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