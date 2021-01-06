В киевский клуб перешел футболист, игравший в чемпионате под эгидой боевиков "ЛНР"

Игроком киевской "Оболони" стал Алексей Лобов, контракт с которым после протестов ультрас расторгло житомирское "Полесье". Лобов играл за ряд команд в чемпионате, подконтрольном боевикам "ЛНР".

5 января футбольный клуб украинской Первой лиги "Оболонь" из Киева объявил о подписании контракта с защитником Алексеем Лобовым, который выступал за игравшую в чемпионате под эгидой боевиков "ЛНР" команду из Алчевска Луганской области.

"Лобов подписал контракт с ФК "Оболонь" сроком до 30 июня 2022 года", – говорится в сообщении.

Последним местом работы 23-летнего футболиста "Оболонь" указала "Авангард" из Краматорска Донецкой области, еще одну команду Первой лиги.

Там он действительно играл в 2020 году, и даже был в сборных тура, в частности, в июле.

Уже 27 августа он сменил клуб на "Полесье" из Житомира, о чем проинформировал его сайт. Однако через неделю "Полесье" объявило об уходе Лобова.

"Лобов, с которым накануне было подписано арендное соглашение, покинул расположение ФК "Полесье" после протеста ультрас. Ультрас возмутились, что новичок Алексей Лобов с 2014-го до 2016 года играл в составе команд "ЛНР"... В период 2015–2016 годов Алексей Лобов выступал за "Горняк" (Ровеньки), "Шахтер" (Красный Луч), "Даливец" (Луганск), ЦСКА НМ из чемпионата "ЛНР". Начиная с 2017 года он играл за краматорский "Авангард", а в августе 2020 года стал свободным агентом, после чего подписал контракт с "Колосом", – объяснили в "Полесье".

Информации о контракте с Лобовым на сайте "Колоса" из Ковалевки Киевской области нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.