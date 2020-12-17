Пандемия COVID-19. Футболист из Гондураса первым в мире играет в маске

Футболист клуба "Олимпия" из Гондураса Джерри Бенгтсон играл в маске матч латиноамериканской Лиги чемпионов, несмотря на то, что перед поединком всех игроков проверили на COVID-19.

33-летний нападающий футбольного клуба "Олимпия" из столицы Гондураса Тегусигальпа Джерри Бенгтсон стал первым футболистом в мире, который играет в маске, защищающей от коронавирусной инфекции. Об этом 16 декабря сообщило издание SPORTbible.

Футболист носит защиту как в матчах внутреннего чемпионата, так и в играх Лиги чемпионов Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. В частности, 15 декабря он был в маске в поединке своей команды против "Монреаль Импакт".

RÉCORD México отмечает, что перед матчем всех игроков протестировали на COVID-19.

Тренер "Олимпии" Педро Трогльо считает происходящее "странным", но не обеспокоен происходящим, поскольку Бенгтсон и в маске забивает сопернику мячи, пишет SPORTbible.

Футболист играет в черной маске, на которой указан его игровой номер.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает эпидемическую ситуацию, в Гондурасе зарегистрировано 115 тыс. случаев коронавирусной инфекции, с начала эпидемии в стране умерло 3013 пациентов с COVID-19.