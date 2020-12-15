Умер бывший футболист киевского "Динамо", обладатель Суперкубка УЕФА Слободян

Бывший футболист киевского "Динамо" Петр Слободян умер на 68-м году жизни.

На 68-м году жизни умер бывший футболист киевского "Динамо" Петр Слободян. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба столичного клуба.

За "Динамо" Слободян выступал с 1975-го по 1979 год. В составе киевской команды он стал обладателем Суперкубка УЕФА 1975 года, чемпионом СССР в 1975-м и 1977 годах.

"В Киеве футболист провел пять сезонов и около сотни матчей. Могло быть дольше и больше, но помешали травмы, которые преследовали Слободяна едва ли не всю карьеру. Из-за этого выступления в большом футболе он закончил в расцвете сил – в 27 лет. Провел два матча за сборную СССР", – отметили в пресс-службе "Динамо".

После завершения карьеры футболиста Слободян работал преподавателем на кафедре физического воспитания Киевского университета имени Шевченко. Впоследствии стал заведующим кафедрой. Параллельно выступал за команду ветеранов киевского "Динамо", которую некоторое время возглавлял.

В 2001 году Слободян возглавил киевскую "Оболонь", которую сразу же вывел в Высшую лигу. Главным тренером "пивоваров" Слободян был дважды: в 2001–2004-м и 2006–2008 годах.

В 2020 году указом президента Украины Слободяну присвоили Орден "За заслуги" II степени.

Президент "Динамо" Игорь Суркис отметил, что Слободян был важным футболистом "золотой" команды 70-х годов.

"От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории киевского "Динамо". Петр Слободян – это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, он никогда не сдавался, пытаясь преодолеть трудности, с которыми столкнулся во время своей карьеры, включая многочисленные травмы. Петр Петрович был важной частью "золотой команды" 70-х годов. За пять лет, проведенных в клубе, он помог команде одержать немало значимых побед. Чего стоит только поединок за Суперкубок Европы – 1975 или его гол в ворота "Баварии", который вывел киевлян в полуфинал Кубка чемпионов 1976–1977", – подчеркнул Суркис.