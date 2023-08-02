В Киевской области полностью или частично восстановили почти половину объектов, поврежденных из-за российской агрессии – ОВА

"В приоритете – восстановление критической инфраструктуры и восстановление жилья. Ведь кроме возвращения в свои дома люди хотят получать надлежащие социально-бытовые условия и услуги, иметь доступ к качественной медицине, образованию", – написал руководитель Киевской ОВА.
По словам Кравченко, в области, в частности, уже восстановили:
"Всего в Киевской области в результате российской военной агрессии повреждено и разрушено более 27,4 тыс. объектов. Более 24,5 тыс. – жилье", – резюмировал глава ОВА.
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
В июле в ОВА сообщали, что из-за российской агрессии в Киевской области повреждены или разрушены около 26 тыс. объектов.
В декабре в Киевской ОВА заявляли, что в регионе восстановили уже 4,5 тыс. объектов.