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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области полностью или частично восстановили почти половину объектов, поврежденных из-за российской агрессии – ОВА

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В Киевской области в результате российской военной агрессии повреждено и разрушено более 27,4 тыс. объектов, отметили в ОВА
В Киевской области в результате российской военной агрессии повреждено и разрушено более 27,4 тыс. объектов, отметили в ОВА
Фото: kmu.gov.ua

В Киевской области восстановлено полностью, а также частично с обеспечением жизнедеятельности более 12,5 тыс. объектов, которые были повреждены в результате российской агрессии. Об этом 2 августа в Facebook проинформировал глава ОВА Руслан Кравченко.

"В приоритете – восстановление критической инфраструктуры и восстановление жилья. Ведь кроме возвращения в свои дома люди хотят получать надлежащие социально-бытовые условия и услуги, иметь доступ к качественной медицине, образованию", – написал руководитель Киевской ОВА.

По словам Кравченко, в области, в частности, уже восстановили:

  • более 11,1 тыс. многоквартирных и частных домов;
  • 187 детсадов и школ;
  • 101 медучреждение;
  • 68 админзданий и центров получения административных услуг.

"Всего в Киевской области в результате российской военной агрессии повреждено и разрушено более 27,4 тыс. объектов. Более 24,5 тыс. – жилье", – резюмировал глава ОВА.

https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv/posts/pfbid0z6tCzvRQcRbsJkQubrwbSwLb64b3HQHZ126UDeWRav7D9sjp8gygpkk2Vhqw9G2Ul

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

В июле в ОВА сообщали, что из-за российской агрессии в Киевской области повреждены или разрушены около 26 тыс. объектов.

В декабре в Киевской ОВА заявляли, что в регионе восстановили уже 4,5 тыс. объектов.

Теги: Киевская ОГА, Киевская область, агрессия, жилье, война России против Украины, разрушения, Руслан Кравченко, инфраструктура, российские оккупанты, восстановление
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