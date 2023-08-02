В Киевской области полностью или частично восстановили почти половину объектов, поврежденных из-за российской агрессии – ОВА

В Киевской области в результате российской военной агрессии повреждено и разрушено более 27,4 тыс. объектов, отметили в ОВА Фото: kmu.gov.ua

"В приоритете – восстановление критической инфраструктуры и восстановление жилья. Ведь кроме возвращения в свои дома люди хотят получать надлежащие социально-бытовые условия и услуги, иметь доступ к качественной медицине, образованию", – написал руководитель Киевской ОВА.

По словам Кравченко, в области, в частности, уже восстановили:

более 11,1 тыс. многоквартирных и частных домов;

187 детсадов и школ;

101 медучреждение;

68 админзданий и центров получения административных услуг.

"Всего в Киевской области в результате российской военной агрессии повреждено и разрушено более 27,4 тыс. объектов. Более 24,5 тыс. – жилье", – резюмировал глава ОВА.