В Киевской области снова тренируют саперов, жителей предупреждают о звуках взрывов

Саперы отрабатывают, в частности, навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов ДСНС України / Telegram

"Среди запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Из-за этого в области могут раздаваться звуки взрывов", – указывается в сообщении.

Местных жителей просят сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

Вчера, 27 декабря, в Киевской области также проходили учения саперов.