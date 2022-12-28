В Киевской области снова тренируют саперов, жителей предупреждают о звуках взрывов

"Среди запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Из-за этого в области могут раздаваться звуки взрывов", – указывается в сообщении.
Местных жителей просят сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.
Вчера, 27 декабря, в Киевской области также проходили учения саперов.
По данным ГСЧС Украины на 26 декабря, пиротехники с начала вторжения обследовали около 77 тыс. га и уничтожили более 309,7 тыс. взрывоопасных предметов.