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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Краматорске задержали местных жителей, которые сдавали врагу позиции ВСУ

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Трое жителей Краматорска передавали оккупантам информацию о местах дислокации ВСУ
Трое жителей Краматорска передавали оккупантам информацию о местах дислокации ВСУ
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Трое жителей Краматорска (Донецкая область) передавали российским оккупантам информацию о перемещении и расположении Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помогали их идентифицировать на местности. Об этом 13 сентября сообщает Офис генерального прокурора Украины (ОГП) в Telegram.

"По данным следствия, в августе 2022 года житель Краматорска по личному мобильному телефону отправлял через мессенджер бывшему члену разведывательного подразделения так называемой "ДНР" голосовые сообщения с информацией о местоположении личного состава, военной техники ВСУ и строительстве фортификационных сооружений на территории города", – говорится в сообщении.

По информации Офиса генпрокурора, второй гражданин в сентябре, используя аккаунт в мессенджере, передавал данные о местах дислокации украинских военных и подразделений ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"Третья подозреваемая – также краматорчанка – в сентябре отправляла через мессенджер текстовые сообщения с данными о местах размещения украинских защитников", – рассказали в ОГП.

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Донецкая область, военные, Краматорск, ВСУ, война России против Украины, вторжение России в Украину
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