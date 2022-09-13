В Краматорске задержали местных жителей, которые сдавали врагу позиции ВСУ

"По данным следствия, в августе 2022 года житель Краматорска по личному мобильному телефону отправлял через мессенджер бывшему члену разведывательного подразделения так называемой "ДНР" голосовые сообщения с информацией о местоположении личного состава, военной техники ВСУ и строительстве фортификационных сооружений на территории города", – говорится в сообщении.

По информации Офиса генпрокурора, второй гражданин в сентябре, используя аккаунт в мессенджере, передавал данные о местах дислокации украинских военных и подразделений ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"Третья подозреваемая – также краматорчанка – в сентябре отправляла через мессенджер текстовые сообщения с данными о местах размещения украинских защитников", – рассказали в ОГП.

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