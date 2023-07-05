В Кропивницком переселенцы из Мариуполя получают продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

"В составе наборов – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Продукты длительного хранения являются весомой поддержкой для людей, адаптирующихся к жизни в другом городе", – отметили в пресс-службе.

В мае 20 тыс. продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова поступило в центры поддержки "ЯМариуполь" в 15 городах, выдача продолжается.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".