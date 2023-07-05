Нидерланды выделяют Украине помощь еще на €118 млн

€93 млн выделят из резерва правительства на поддержку Украины в 2023 году, еще €25 млн – из бюджета внешней торговли и сотрудничества в целях развития.
Большую часть суммы – €83 млн – направят на ремонт домов и инфраструктуры, а также на сферу здравоохранение. На €10 млн закупят аварийно-спасательное оборудование, в котором Украина нуждается после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
В целом в 2023 году Нидерланды планируют выделить Украине помощи на €2,5 млрд.
Правительство Нидерландов также сообщило, что назначило дипломата Родерика ван Шревена специальным посланником по вопросам бизнеса и реконструкции Украины. Предыдущий посланник МИД Нидерландов Рон ван Дартел ушел в отставку в апреле, пробыв на должности две с половиной недели. Ван Дартела уволили после публикации его заявлений о России и Украине. Кроме прочего, он сказал: "Украинцы – это тоже русские".
Нидерланды активно поддерживают Украину в войне против РФ, предоставляя ей военную, финансовую и гуманитарную помощь. В 2022 году только на военную помощь Украине, по данным правительства Нидерландов, выделили €1 млрд.
По данным издания Politico, Нидерланды, вероятно, первыми передадут Киеву истребители F-16.
Первый в 2023 году пакет помощи Украине на сумму €274 млн Нидерланды выделили в апреле. Деньги из него, в частности, направили на нелетальную поддержку украинской армии, разминирование и продовольственную безопасность, сообщило правительство страны.