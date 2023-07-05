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Нидерланды выделяют Украине помощь еще на €118 млн

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Нидерланды активно поддерживают Украину в войне против РФ
Нидерланды активно поддерживают Украину в войне против РФ
Фото: depositphotos.com

Нидерланды передадут Украине второй в 2023 году пакет поддержки стоимостью более €118 млн. Об этом 4 июля говорится на сайте правительства Нидерландов.

€93 млн выделят из резерва правительства на поддержку Украины в 2023 году, еще 25 млн – из бюджета внешней торговли и сотрудничества в целях развития.

Большую часть суммы – 83 млн – направят на ремонт домов и инфраструктуры, а также на сферу здравоохранение. На 10 млн закупят аварийно-спасательное оборудование, в котором Украина нуждается после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. 

В целом в 2023 году Нидерланды планируют выделить Украине помощи на €2,5 млрд

Правительство Нидерландов также сообщило, что назначило дипломата Родерика ван Шревена специальным посланником по вопросам бизнеса и реконструкции Украины. Предыдущий посланник МИД Нидерландов Рон ван Дартел ушел в отставку в апреле, пробыв на должности две с половиной недели. Ван Дартела уволили после публикации его заявлений о России и Украине. Кроме прочего, он сказал: "Украинцы – это тоже русские".

Контекст:

Нидерланды активно поддерживают Украину в войне против РФ, предоставляя ей военную, финансовую и гуманитарную помощь. В 2022 году только на военную помощь Украине, по данным правительства Нидерландов, выделили 1 млрд. 

По данным издания Politico, Нидерланды, вероятно, первыми передадут Киеву истребители F-16.

Первый в 2023 году пакет помощи Украине на сумму €274 млн Нидерланды выделили в апреле. Деньги из него, в частности, направили на нелетальную поддержку украинской армии, разминирование и продовольственную безопасность, сообщило правительство страны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Нидерланды, война, помощь, война России против Украины, сотрудничество
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