Нидерланды выделяют Украине помощь еще на €118 млн

€93 млн выделят из резерва правительства на поддержку Украины в 2023 году, еще €25 млн – из бюджета внешней торговли и сотрудничества в целях развития.

Большую часть суммы – €83 млн – направят на ремонт домов и инфраструктуры, а также на сферу здравоохранение. На €10 млн закупят аварийно-спасательное оборудование, в котором Украина нуждается после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

В целом в 2023 году Нидерланды планируют выделить Украине помощи на €2,5 млрд.

Правительство Нидерландов также сообщило, что назначило дипломата Родерика ван Шревена специальным посланником по вопросам бизнеса и реконструкции Украины. Предыдущий посланник МИД Нидерландов Рон ван Дартел ушел в отставку в апреле, пробыв на должности две с половиной недели. Ван Дартела уволили после публикации его заявлений о России и Украине. Кроме прочего, он сказал: "Украинцы – это тоже русские".