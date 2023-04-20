Спецпредставитель МИД Нидерландов по Украине ушел в отставку из-за слов "украинцы – тоже русские". Он пробыл на должности две с половиной недели

Ван Дартел ушел в отставку после резонансного заявления об украинцах Фото: Embassy of the Netherlands in Poland / Facebook (архив)

Сообщается, что Ван Дартел покинул пост после своих высказываний, вошедших в книгу Жерара Дилессена "Если опустить планку, то выше не прыгнешь".

МИД Нидерландов указал, что министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Лизье Шрайнемахер "уважает это решение и приняла отставку".

"Заявления были сделаны после выхода Ван Дартела на пенсию [с дипломатической службы] и до его назначения специальным посланником, но опубликованы только сейчас. Ни министр, ни министерство не знали о разговоре с автором книги", – подчеркнули в МИД Нидерландов.

Там добавили: дипломат осознал, что доверие к нему на этой должности подорвано после публикации заявлений, и поэтому решил немедленно покинуть свой пост.

По информации RTL Nieuws, Ван Дартел, кроме прочего, заявил: "Украинцы – это тоже русские. Мы не должны об этом забывать. Такова реальность".

Также он назвал международных политиков "наивными" в отношении России и сказал, что они страдают от того, что "выдают желаемое за действительное" относительно изменений в России.

Отмечается, что Ван Дартел – опытный дипломат, ранее он работал послом в Сербии, Польше и России, а также представлял страну в ОБСЕ, поэтому "казался логичным выбором на пост спецпредставителя".

Ван Дартел был назначен специальным посланником в начале апреля, сообщили в МИД. RTL Nieuws уточняет, что он пробыл на должности две с половиной недели.

Должность Ван Дартела, на учреждении которой настаивали в парламенте Нидерландов, предусматривает налаживание связей между нидерландским бизнес-сообществом, украинской властью и международными институтами, прежде всего – в контексте восстановления Украины. Кто его заменит, пока неизвестно. В МИД Нидерландов заверили, что преемник будет найден "как можно скорее" и усилия Нидерландов по восстановлению Украины "не ослабевают".