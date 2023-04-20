Спецпредставитель МИД Нидерландов по Украине ушел в отставку из-за слов "украинцы – тоже русские". Он пробыл на должности две с половиной недели

Сообщается, что Ван Дартел покинул пост после своих высказываний, вошедших в книгу Жерара Дилессена "Если опустить планку, то выше не прыгнешь".
МИД Нидерландов указал, что министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Лизье Шрайнемахер "уважает это решение и приняла отставку".
"Заявления были сделаны после выхода Ван Дартела на пенсию [с дипломатической службы] и до его назначения специальным посланником, но опубликованы только сейчас. Ни министр, ни министерство не знали о разговоре с автором книги", – подчеркнули в МИД Нидерландов.
Там добавили: дипломат осознал, что доверие к нему на этой должности подорвано после публикации заявлений, и поэтому решил немедленно покинуть свой пост.
По информации RTL Nieuws, Ван Дартел, кроме прочего, заявил: "Украинцы – это тоже русские. Мы не должны об этом забывать. Такова реальность".
Также он назвал международных политиков "наивными" в отношении России и сказал, что они страдают от того, что "выдают желаемое за действительное" относительно изменений в России.
Отмечается, что Ван Дартел – опытный дипломат, ранее он работал послом в Сербии, Польше и России, а также представлял страну в ОБСЕ, поэтому "казался логичным выбором на пост спецпредставителя".
Ван Дартел был назначен специальным посланником в начале апреля, сообщили в МИД. RTL Nieuws уточняет, что он пробыл на должности две с половиной недели.
Должность Ван Дартела, на учреждении которой настаивали в парламенте Нидерландов, предусматривает налаживание связей между нидерландским бизнес-сообществом, украинской властью и международными институтами, прежде всего – в контексте восстановления Украины. Кто его заменит, пока неизвестно. В МИД Нидерландов заверили, что преемник будет найден "как можно скорее" и усилия Нидерландов по восстановлению Украины "не ослабевают".
Нидерланды с начала войны предоставляют Украине военную помощь, в частности САУ, системы ПВО, танки. Всего Нидерланды передали Украине помощи на сумму более чем €1,2 млрд, проинформировали в минобороны страны 14 марта.
19 апреля в Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии, сообщил первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
20 апреля стало известно, что Дания и Нидерланды оплатили для Украины модернизацию еще 14 танков Leopard 2. Об этом датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен и и.о. министра обороны Нидерландов Троэльс Лунд Поульсен заявили на совместном брифинге. По словам Лекке, эта техника – дополнение к 100 танкам Leopard 1, о передаче которых Дания уже объявляла.