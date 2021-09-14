В Луганской области будут судить террориста "МГБ ЛНР"

Эту "должность", по данным следствия, мужчина занимает с 2017 года.

"Он отвечает за координацию действий подразделения "спецслужбы", занимается вербовкой местного населения и другими оперативно-розыскными мероприятиями. В 2019 году сотрудник так называемого "МГБ ЛНР" незаконно задержал гражданина Украины при проверке документов на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская", лишил его свободы и принудительно перевез в помещение межрайонного отдела. После этого поместил потерпевшего в камеру и в течение суток "получал признание" в сотрудничестве с СБУ. К мужчине применялось психическое насилие, ему угрожали убийством и расправой над родными, причиняли физические страдания и пытали", – сообщили в прокуратуре.

Пресс-служба отметила, что эти действия прямо противоречат требования Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и онвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

Члена группировки террористов обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований и нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Он находится в розыске.