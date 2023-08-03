В Луганской области объявили о подозрении директору школы, которая сотрудничает с оккупантами

Женщине объявили о подозрении в коллаборационной деятельности Фото: Національна поліція України / Telegram

По данным следствия, 53-летняя жительница пгт Беловодск по собственному желанию заняла должность "директора" одной из школ района и организовала в школе учебный процесс по образовательным программам страны-агрессора РФ.

"Псевдодиректор внедряет в учебном заведении стандарты образования России и проводит в заведении пропаганду с целью содействия осуществлению вооруженной агрессии против Украины", – говорится в сообщении.

Женщине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность).