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В Украине начал действовать новый порядок выплат перемещенным лицам. Что изменится и кто лишится помощи?

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Программа выплат ВПО одна из крупнейших по размеру финансирования из госбюджета. На 2023 год на нее выделено 57 млрд грн
Программа выплат ВПО – одна из крупнейших по размеру финансирования из госбюджета. На 2023 год на нее выделено 57 млрд грн
Фото: National Bank of Ukraine / Flickr
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

12 июля Кабинет Министров Украины принял постановление №709 о вопросах поддержки внутренне перемещенных лицах (ВПЛ) в Украине, которое меняет порядок выплат на проживание для ВПЛ. Изменения вступают в силу с 1 августа. "ГОРДОН" рассказывает, почему правительство решило изменить порядок, кому 1 августа выплаты продлят автоматически, и кто лишится их с 1 сентября.

Почему изменили порядок выплат

До 1 августа порядок выплат на проживание для перемещенных внутри страны украинцев регулировался постановлением №322, которое Кабмин принял год назад. Как сообщила 11 июля пресс-служба правительства, сейчас программа этих выплат – одна из крупнейших по размеру финансирования из госбюджета. На 2023 год на нее выделено 57 млрд грн, помощь получают свыше 2,6 млн украинцев.

Правительство приняло новое постановление, чтобы уточнить параметры и "осовременить условия" предоставления помощи, говорится в релизе. 

Размер выплат: 3 тыс. грн – для лиц с инвалидностью и детей, 2 тыс. грн – для других граждан. Они начисляются 15-го и 28 числа каждого месяца.

Что изменится и кого это коснется? 

1. С 1 августа автоматически на один шестимесячный период (до января 2024 года включительно) выплаты будут продлены всем ВПЛ, кто проживает в Украине получал их до сих пор. 

Выплаты не продлят, если перемещенные лица: 

  • находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтвержденных документально (служебная командировка, стажировка, лечение или реабилитация, уход за больным ребенком, оздоровление ребенка);
  • вернулись жить на территориях, где идут бои, или которые находятся под оккупацией;
  • осуждены за коллаборационизм;
  • отбывают наказание в местах лишения свободы. 

2. С 1 сентября выплаты прекратят ряду перемещенных лиц (речь о людях из числа тех, кому их продлили). Согласно постановлению, это произойдет, если по итогам верификации будет установлено, что ВПЛ от момента принятия постановления: 

  • приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее пять лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны;
  • приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, здание (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
  • имеют на депозитном банковском счете о общем более 100 тыс. грн;
  • приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн;
  • имеют в собственности жилье, расположенное территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или которые не оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м² на одного члена семьи.

3. Этим постановлением Кабмин предусмотрел, что ВПЛ смогут оформить помощь на детей, родившихся после эвакуации из опасных регионов. Это урегулирует проблему, которая возникла в связи с тем, что зарегистрированное место жительства детей, родившихся после перемещения, совпадало с местом, куда переехали их родители, пояснили в Кабмине.  

4. От статуса ВПЛ граждане смогут отказаться дистанционно, без обращения в органы соцзащиты. 

Кроме того, как сообщили в правительстве, внутренне перемещенным лицам, которые впервые обратятся за получением помощи после 1 августа, помощь назначается на шесть месяцев, на семью, и будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи (уполномоченному лицу) в расчете: 3 тыс. грн – для людей с инвалидностью и детей, 2 тыс. грн – для остальных. 

Выплаты им могут продлить еще на шесть месяцев, если в таких семьях есть: 

  • дети с инвалидностью;
  • лица, ухаживающие за человеком с инвалидностью;
  • люди пенсионного возраста;
  • трое и более несовершеннолетних детей;
  • несовершеннолетние и малолетние дети без сопровождения законного представителя.

Выплаты также продлят, если совокупный доход семьи не превышает четырех прожиточных минимумов (судя по инфографике, речь о прожиточном минимуме для лиц, утративших трудоспособность, и общей сумме 8372 грн).

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Согласно данным Минреинтеграции на 10 января 2023 года, в Украине официально зарегистрировано более 4,86 млн внутренне перемещенных лиц, а по международным оценкам, количество внутренних переселенцев превышает 7 млн граждан.

Теги: госбюджет, социальные выплаты, депозиты, переселенцы, земельный участок, деньги, выплаты, финансирование, квартира, коллаборационизм
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