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ДЕНЬГИ

Кабмин Украины принял решение автоматически продлить выплаты внутренним переселенцам еще на шесть месяцев

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Выплаты составляют 2 тыс. грн и 3 тыс. грн в месяц
Выплаты составляют 2 тыс. грн и 3 тыс. грн в месяц
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

С 1 августа будут автоматически продолжены выплаты внутренне перемещеным лицам (ВПЛ). Решение об этом принял 11 июля Кабинет Министров Украины, информирует сайт правительства.

"С целью осовременивания условий предоставления помощи для ВПЛ правительство приняло постановление, которое уточняет параметры предоставления этой поддержки. В частности, для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата пособия еще на шесть месяцев, до конца января 2024 года", – говорится в сообщении.

В Кабмине напомнили, что выплаты на детей-переселенцев и ВПЛ с инвалидностью составляют 3 тыс. грн, для остальных – 2 тыс. грн. Для всех этих категорий помощь продолжат выплачивать.

Не продолжат выплаты, по информации правительства, лицам, которые:

  • находятся за границей более 30 календарных дней подряд без документально обоснованных причин;
  • вернулись на свое место жительства;
  • отбывают наказание в местах лишения свободы или осуждены за коллаборационизм.

"Гражданам для продления выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически", – подчеркнули в Кабмине.

Контекст:

По данным Кабинета Министров Украины на 11 июля, государство финансирует выплаты для более 2,6 млн ВПЛ. В госбюджете на 2023 год на эти цели предусмотрено 57 млрд грн.

Согласно данным Минреинтеграции на 10 января, в Украине официально зарегистрировано более 4,86 млн внутренне перемещенных лиц, а по международным оценкам, количество внутренних переселенцев превышает 7 млн граждан.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, переселенцы, перемещенные лица, пособия, выплаты
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