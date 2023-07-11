Кабмин Украины принял решение автоматически продлить выплаты внутренним переселенцам еще на шесть месяцев

"С целью осовременивания условий предоставления помощи для ВПЛ правительство приняло постановление, которое уточняет параметры предоставления этой поддержки. В частности, для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата пособия еще на шесть месяцев, до конца января 2024 года", – говорится в сообщении.
В Кабмине напомнили, что выплаты на детей-переселенцев и ВПЛ с инвалидностью составляют 3 тыс. грн, для остальных – 2 тыс. грн. Для всех этих категорий помощь продолжат выплачивать.
Не продолжат выплаты, по информации правительства, лицам, которые:
"Гражданам для продления выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически", – подчеркнули в Кабмине.
По данным Кабинета Министров Украины на 11 июля, государство финансирует выплаты для более 2,6 млн ВПЛ. В госбюджете на 2023 год на эти цели предусмотрено 57 млрд грн.
Согласно данным Минреинтеграции на 10 января, в Украине официально зарегистрировано более 4,86 млн внутренне перемещенных лиц, а по международным оценкам, количество внутренних переселенцев превышает 7 млн граждан.