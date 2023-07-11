Кабмин Украины принял решение автоматически продлить выплаты внутренним переселенцам еще на шесть месяцев

"С целью осовременивания условий предоставления помощи для ВПЛ правительство приняло постановление, которое уточняет параметры предоставления этой поддержки. В частности, для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата пособия еще на шесть месяцев, до конца января 2024 года", – говорится в сообщении.

В Кабмине напомнили, что выплаты на детей-переселенцев и ВПЛ с инвалидностью составляют 3 тыс. грн, для остальных – 2 тыс. грн. Для всех этих категорий помощь продолжат выплачивать.

Не продолжат выплаты, по информации правительства, лицам, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без документально обоснованных причин;

вернулись на свое место жительства;

отбывают наказание в местах лишения свободы или осуждены за коллаборационизм.

"Гражданам для продления выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически", – подчеркнули в Кабмине.