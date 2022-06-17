ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Украинцы со статусом ВПЛ могут получить денежную помощь от криптобиржи Binance

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинцы смогут получать выплату в размере $75 в месяц
Украинцы смогут получать выплату в размере $75 в месяц
Фото: depositphotos.com

Одна из крупнейших мировых криптобирж Binance выделила $1,2 млн в помощь украинцам со статусом внутренне перемещенных лиц. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Минцифры с основателем Binance – Чанпэнем Чжао. Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил.

"Это одно из самых больших пожертвований, сделанных частной компанией для Украины. В течение трех месяцев выплаты будут поступать на криптокошелек, а затем их можно вывести на банковскую карту ($75 в месяц)", – говорит министр.

По словам Федорова, пилотный проект запущен во Львовской области и уже 1000 человек получили выплаты.

"С начала полномасштабной войны России в Украине компания Binance демонстрировала существенную поддержку Украины. До этого Binance уже осуществила выплаты 1713 украинцам, которые вынужденно выехали в страны Европейского союза, и планирует помочь 5000 беженцам из Украины", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, людям, которые эвакуировались из районов ведения боевых действий, государство оказывает единовременную помощь в размере 3 тыс. грн (на каждого ребенка или лицо с инвалидностью) и 2 тыс. грн (на каждого человека старше 18 лет).

17 мая Кабмин расширил программы выплат для украинцев, которые не имеют статуса внутренне перемещенных лиц. Выплаты также смогут получить украинцы с деоккупированных территорий, населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, и граждане, находящиеся на временно оккупированных территориях.

Оформить статус внутренне перемещенного лица и получить денежную помощь можно в "Дії". Минцифры Украины также запустило горячую линию по выплатам переселенцам и безработным.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, переселенцы, война России против Украины, выплаты, криптовалюта, Михаил Федоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
  "Чому?" alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню о людях, которых настигла война. Видео
  "Чому?" alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню о людях, которых настигла война. Видео
"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине
"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко
"Ухо вряд ли будет слышать, а так в строю". Защищающий Украину Салем получил контузию во время боя с российскими оккупантами
"Ухо вряд ли будет слышать, а так в строю". Защищающий Украину Салем получил контузию во время боя с российскими оккупантами
  "Талантливая, как ее мама и папа!" Опубликовано видео танца дочери Джоли и Питта
  "Талантливая, как ее мама и папа!" Опубликовано видео танца дочери Джоли и Питта
  Проживающая во Франции Полякова: Жить с мамой, с которой не жила с 18 лет, – это тоже испытание
  Проживающая во Франции Полякова: Жить с мамой, с которой не жила с 18 лет, – это тоже испытание
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева
"С возрастом он только лучше". Тайсон, подпевая, станцевал в костюме пчелы. Видео
"С возрастом он только лучше". Тайсон, подпевая, станцевал в костюме пчелы. Видео
"Мама Кэт на троне". Никитюк показала, как ее мама во время воздушной тревоги сидит на унитазе
"Мама Кэт на троне". Никитюк показала, как ее мама во время воздушной тревоги сидит на унитазе
"Люблю". Приянка Чопра показала свою мать и шестимесячную дочь
"Люблю". Приянка Чопра показала свою мать и шестимесячную дочь
"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне". Галкин рассказал о планах на август
"Блин, такой хорошенький. Завидую Алле Борисовне". Галкин рассказал о планах на август
Лидер The Hardkiss спела а капелла украинскую народную песню
Лидер The Hardkiss спела а капелла украинскую народную песню
"Организм буквально сдает". MamaRika призналась, что ее госпитализируют в связи с проблемами со здоровьем
"Организм буквально сдает". MamaRika призналась, что ее госпитализируют в связи с проблемами со здоровьем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ (155654)
2
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (141750)
3
"Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем (101670)
4
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (94792)
5
Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы (63025)
6
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (34096)
7
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки (24004)
8
Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко: Я пишу ему письма. Знаю, что он не прочитает, но пишу. Это меня успокаивает (23858)
 
 
 
 