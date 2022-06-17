Украинцы со статусом ВПЛ могут получить денежную помощь от криптобиржи Binance

"Это одно из самых больших пожертвований, сделанных частной компанией для Украины. В течение трех месяцев выплаты будут поступать на криптокошелек, а затем их можно вывести на банковскую карту ($75 в месяц)", – говорит министр.
По словам Федорова, пилотный проект запущен во Львовской области и уже 1000 человек получили выплаты.
"С начала полномасштабной войны России в Украине компания Binance демонстрировала существенную поддержку Украины. До этого Binance уже осуществила выплаты 1713 украинцам, которые вынужденно выехали в страны Европейского союза, и планирует помочь 5000 беженцам из Украины", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, людям, которые эвакуировались из районов ведения боевых действий, государство оказывает единовременную помощь в размере 3 тыс. грн (на каждого ребенка или лицо с инвалидностью) и 2 тыс. грн (на каждого человека старше 18 лет).
17 мая Кабмин расширил программы выплат для украинцев, которые не имеют статуса внутренне перемещенных лиц. Выплаты также смогут получить украинцы с деоккупированных территорий, населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, и граждане, находящиеся на временно оккупированных территориях.
Оформить статус внутренне перемещенного лица и получить денежную помощь можно в "Дії". Минцифры Украины также запустило горячую линию по выплатам переселенцам и безработным.