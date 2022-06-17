Украинцы со статусом ВПЛ могут получить денежную помощь от криптобиржи Binance

"Это одно из самых больших пожертвований, сделанных частной компанией для Украины. В течение трех месяцев выплаты будут поступать на криптокошелек, а затем их можно вывести на банковскую карту ($75 в месяц)", – говорит министр.

По словам Федорова, пилотный проект запущен во Львовской области и уже 1000 человек получили выплаты.

"С начала полномасштабной войны России в Украине компания Binance демонстрировала существенную поддержку Украины. До этого Binance уже осуществила выплаты 1713 украинцам, которые вынужденно выехали в страны Европейского союза, и планирует помочь 5000 беженцам из Украины", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)