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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Предатели никому не нужны". В Луганской области оккупанты начали отправлять на фронт коллаборантов из силовых структур

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По данным ОВА, оккупанты хотят освободить места в силовых структурах под "своих" людей
По данным ОВА, оккупанты хотят освободить места в силовых структурах под "своих" людей
Фото: ЕРА

В Луганской области российские оккупанты начали отправлять на фронт коллаборантов из силовых структур. Об этом 26 июля в Facebook сообщила пресс-служба областной военной администрации.

По информации ОВА, коллаборанты уже начали получать повестки.

"Это, по замыслу россиян, самый простой способ освободить места под своих людей, которые приезжают в оккупированную Луганскую область из разных регионов и устраиваются в так называемые правоохранительные органы сразу на руководящие должности", – говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что "предатели никому не нужны".

https://www.facebook.com/odalug/posts/pfbid02DQmzK2VTvwgujUpA1drezjEtKd6tGGVP6GztSpgHsnGsgR9K9MS6mTMsVB1K3xoel

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Луганская область, война России против Украины, российские оккупанты, коллаборационизм
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