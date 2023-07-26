"Предатели никому не нужны". В Луганской области оккупанты начали отправлять на фронт коллаборантов из силовых структур

По данным ОВА, оккупанты хотят освободить места в силовых структурах под "своих" людей Фото: ЕРА

По информации ОВА, коллаборанты уже начали получать повестки.

"Это, по замыслу россиян, самый простой способ освободить места под своих людей, которые приезжают в оккупированную Луганскую область из разных регионов и устраиваются в так называемые правоохранительные органы сразу на руководящие должности", – говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что "предатели никому не нужны".