В Луганской области оккупанты разместились в шахтерском профилактории и учебном заведении – Генштаб ВСУ

"В помещениях шахтерского профилактория в Нижнем Нагольчике Луганской области противник разместил около 100 российских военнослужащих, а в населенном пункте Семикозовка Луганской области в зданиях учебного заведения размещено более 100 оккупантов", – говорится в сообщении.
О том, что украинские военные знают расположение противника на оккупированной территории, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ о поражении вражеских целей.
"Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и три – по зенитным ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два ЗРК противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", артиллерийское средство на огневой позиции и четыре района сосредоточения личного состава врага", – отмечено в сводке.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2023-го, по данным Генштаба ВСУ, составили около 246 190 человек личного состава.