В Луганской области оккупанты разместились в шахтерском профилактории и учебном заведении – Генштаб ВСУ

"В помещениях шахтерского профилактория в Нижнем Нагольчике Луганской области противник разместил около 100 российских военнослужащих, а в населенном пункте Семикозовка Луганской области в зданиях учебного заведения размещено более 100 оккупантов", – говорится в сообщении.

О том, что украинские военные знают расположение противника на оккупированной территории, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ о поражении вражеских целей.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и три – по зенитным ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два ЗРК противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", артиллерийское средство на огневой позиции и четыре района сосредоточения личного состава врага", – отмечено в сводке.