В Луганской области организатору "референдума" грозит 10 лет тюрьмы

Следователи установили, что в начале мая 2014 года в Луганской области так называемый глава "народного совета" инициировал и провел съезд председателей районных и городских советов Луганской области, где наделил Валерия Болотова полномочиями "народного губернатора Луганской области".

По данным СМИ, подозреваемого задержали летом этого года Фото: depositphotos.com

В Луганской области будут судить главу так называемого народного совета, который в 2014 году инициировал проведение незаконного референдума. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Следователи установили, что в начале мая 2014 года так называемый глава "народного совета" инициировал и провел съезд председателей районных и городских советов Луганской области. На заседании он от имени "народного совета Луганской области" наделил Валерия Болотова полномочиями "народного губернатора Луганской области" с подчинением областных подразделений органов власти и силовых органов.

Также глава самопровозглашенного "народного совета" публично обратился к так называемому народному губернатору с просьбой провести референдум по определению статуса Луганской области.

"В результате этих действий 11 мая 2014 года был проведен так называемый референдум по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" с целью отделения территории Луганской области от Украины", – говорится в сообщении.

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении так называемого главы "народного совета" по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Имя подозреваемого не разглашается, но "Факты" сообщают, что речь идет об Андрее Андрееве, которого СБУ задержала в июле этого года.