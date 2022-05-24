В Минобороны Украины хотят возобновить выпуск газеты, ее будут доставлять на передовую

В ведомстве считают, что солдатам и офицерам на передовой не помешает военная газета как источник полезной информации Фото: depositphotos.com

По словам Мотузяника, первые шаги в возобновлении военной газеты Минобороны уже сделаны.

"Сегодня рассматривается вопрос все же возобновить деятельность печатного издания Минобороны, по крайней мере на время войны. То есть создать фактически газету на базе дайджеста, который сегодня печатает наше информационное агентство. Не секрет, что мнения на этот счет разделились. Думаю, попробовать все же стоит, ведь нашим солдатам и офицерам на передовой не помешает военная газета как источник полезной информации. И особенно там, где нет ни связи, ни покрытия сетью интернет", – сказал спикер.

Мотузяник добавил, что в ведомстве также рассматривают возможность создания военного телевизионного канала, который бы вещал в круглосуточном режиме.

"Это было бы интересно и военным, и ветеранам, и молодежи, которая планирует связать свою жизнь с армией или интересуется подобной тематикой", – отметил он.

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