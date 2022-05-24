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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобороны Украины хотят возобновить выпуск газеты, ее будут доставлять на передовую

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В ведомстве считают, что солдатам и офицерам на передовой не помешает военная газета как источник полезной информации
В ведомстве считают, что солдатам и офицерам на передовой не помешает военная газета как источник полезной информации
Фото: depositphotos.com

В Министерстве обороны Украины рассматривается возможность возобновления выпуска печатного издания и создания специализированного телеканала. Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник в интервью порталу Национального союза журналистов Украины, опубликованном 23 мая.

По словам Мотузяника, первые шаги в возобновлении военной газеты Минобороны уже сделаны.

"Сегодня рассматривается вопрос все же возобновить деятельность печатного издания Минобороны, по крайней мере на время войны. То есть создать фактически газету на базе дайджеста, который сегодня печатает наше информационное агентство. Не секрет, что мнения на этот счет разделились. Думаю, попробовать все же стоит, ведь нашим солдатам и офицерам на передовой не помешает военная газета как источник полезной информации. И особенно там, где нет ни связи, ни покрытия сетью интернет", – сказал спикер.

Мотузяник добавил, что в ведомстве также рассматривают возможность создания военного телевизионного канала, который бы вещал в круглосуточном режиме.

"Это было бы интересно и военным, и ветеранам, и молодежи, которая планирует связать свою жизнь с армией или интересуется подобной тематикой", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Последнюю военную газету и журнал в Украине Министерство обороны сократило в 2018 году.

По данным Мотузяника, сегодня в Украине есть три полноценных военных СМИ: Центральная телерадиостудия Минобороны, которая ведет медиапроекты "Военное телевидение Украины" и "Военное радио "Армия ФМ", телерадиостудия Минобороны Украины "Бриз" в Одессе и информационное агентство "АрміяInform".

Теги: телевидение, Украина, армия, война, военные, Минобороны, Александр Мотузяник, война России против Украины, газета, спикер
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