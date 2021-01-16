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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минветеранов рассказали, сколько добровольцев, воевавших на Донбассе, получило статус участника боевых действий

Закон, в котором предусмотрен механизм предоставления статуса участников боевых действий воевавшим на Донбассе добровольцам, а также социальные гарантии для них и их семей, вступил в силу 1 января 2020 года. С тех пор, по словам министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, статус получило более 600 добровольцев, воевавших на Донбассе.

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670 человек с числа добровольцев получили статус УБД (на фото ветераны войны на Донбассе во время марша ветеранов 24 августа 2019 года)
670 человек с числа добровольцев получили статус УБД (на фото – ветераны войны на Донбассе во время марша ветеранов 24 августа 2019 года)
Фото: ЕРА

С момента вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" статус участника боевых действий (УБД) получили 670 добровольцев, воевавших на Донбассе.

Об этом министр по делам ветеранов генерал-майор Юлия Лапутина рассказала в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 16 января.

"Комиссия [которая принимает решение о предоставлении статуса участника боевых действий] в этому году предоставила статус УБД 670 лицам из числа добровольцев. Это для меня наиболее показательно", – сообщила Лапутина.

Закон №329-IX, в котором предусмотрен механизм предоставления статуса участников боевых действий воевавшим на Донбассе добровольцам, парламент принял во втором чтении и в целом 4 декабря 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 23 декабря, закон в силу 1 января 2020 года. Согласно закону, статус ветеранов предоставляют лицам, которые в составе добровольческих формирований принимали участие в АТО до вступления в силу 24 февраля 2018 года закона об обеспечении суверенитета на Донбассе, предусматривающего создание штаба операции Объединенных сил вместо штаба АТО.

Статус ветеранов предоставляют лицам, которые выполняли боевые задачи на Донбассе не менее 30 календарных дней до вступления в силу закона о суверенитете во взаимодействии с Вооруженными силами, Министерством внутренних дел Украины, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины и другими воинскими формированиями и правоохранительными органами.

Документ предусматривает также социальные гарантии для ветеранов и членов их семей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

По данным Минобороны, с апреля 2014 года в ходе войны на Донбассе погибло 2665 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: добровольцы, ветераны, АТО, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ветеран, Юлия Лапутина
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