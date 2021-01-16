В Минветеранов рассказали, сколько добровольцев, воевавших на Донбассе, получило статус участника боевых действий

Закон, в котором предусмотрен механизм предоставления статуса участников боевых действий воевавшим на Донбассе добровольцам, а также социальные гарантии для них и их семей, вступил в силу 1 января 2020 года. С тех пор, по словам министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, статус получило более 600 добровольцев, воевавших на Донбассе.

670 человек с числа добровольцев получили статус УБД (на фото – ветераны войны на Донбассе во время марша ветеранов 24 августа 2019 года) Фото: ЕРА

С момента вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" статус участника боевых действий (УБД) получили 670 добровольцев, воевавших на Донбассе.

Об этом министр по делам ветеранов генерал-майор Юлия Лапутина рассказала в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 16 января.

"Комиссия [которая принимает решение о предоставлении статуса участника боевых действий] в этому году предоставила статус УБД 670 лицам из числа добровольцев. Это для меня наиболее показательно", – сообщила Лапутина.

Закон №329-IX, в котором предусмотрен механизм предоставления статуса участников боевых действий воевавшим на Донбассе добровольцам, парламент принял во втором чтении и в целом 4 декабря 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 23 декабря, закон в силу 1 января 2020 года. Согласно закону, статус ветеранов предоставляют лицам, которые в составе добровольческих формирований принимали участие в АТО до вступления в силу 24 февраля 2018 года закона об обеспечении суверенитета на Донбассе, предусматривающего создание штаба операции Объединенных сил вместо штаба АТО.