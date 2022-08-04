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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В направлении Киева враг больше не пройдет – Наев

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Командующий операцией Объединенных сил Украины проверил позиции украинских защитников в Киевской области
Командующий операцией Объединенных сил Украины проверил позиции украинских защитников в Киевской области
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Facebook

Командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что силы обороны Киевской области готовы к отражению возможной атаки противника. Об этом 4 августа сообщило командование Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Оборонные позиции на киевском направлении размещены именно там, где наиболее вероятно наступление вражеских сил. Анализируя вероятные действия противника, мы создали комплексную систему огневого поражения, которая предполагает уничтожение противника на дальних подступах", – сообщил Наев.

По словам командующего ООС, надежная оборона Северной операционной зоны обеспечена постоянным взаимодействием Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Нацгвардии, Нацполиции и Службы безопасности Украины. Вместе они выполняют плановые мероприятия по исключению действий вражеских сил. Это касается как противодействия диверсионно-разведыватеьным группам, так и отражения возможного наступления противника.

"Население, почувствовав на себе ношу вражеской оккупации, полностью поддерживает Вооруженные силы Украины и правоохранительные органы. Уверен, что враг в этом направлении больше не пройдет. Мы делаем все для того, чтобы эта уверенность была реальностью", – подчеркнул командующий ООС.

https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/videos/434445888448297/

Контекст:

На территорию Киевской области российские военные зашли 24 февраля. Они пытались захватить столицу, чтобы сместить действующую власть. По данным Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился.

2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых российскими захватчиками мирных жителей. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.

Теги: Киевская область, оборона, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Наев, ООС
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