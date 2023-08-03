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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов. Данилов рассказал, чем реальное наступление отличается от планов

В текущих условиях украинские военные выполняют боевые задачи "на отлично", считает секретарь СНБО
В текущих условиях украинские военные выполняют боевые задачи "на отлично", считает секретарь СНБО
Фото: ЕРА

Наступательная операция Сил обороны Украины идет сложно из-за укреплений, построенных оккупантами, но не нарушает никаких графиков, потому что их нет. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил 2 августа в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По его словам, освобождение захваченных Россией земель затруднено сплошным минированием.

"Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует. В третьих, когда начинаются такие разговоры, имеем в виду, что это рассказывают люди, которые не понимают, что такое война... Так случилось, что была перегрета ситуация относительно событий, которые происходят на фронте", – сказал Данилов. 

Секретарь СНБО отметил, что сам никогда не использует термин "контрнаступление". 

"Есть военные действия, они сложные, тяжелые, от многих факторов зависят... У нас натовская система, она уже работает, и командир решает, каким образом ему действовать на том или ином направлении с учетом общей задачи, которая ставится" – объяснил он.

По его оценке, в текущих условиях украинские военные выполняют боевые задачи "на отлично".

"Враг очень мощно подготовился, огромное количество территорий заминировано. Количество мин, находящихся на территории, которую нужно преодолеть нашим военным, просто безумное. В среднем 3-4-5 мин находится на одном квадратном метре", – поделился секретарь СНБО. 

Он добавил, что разминирование планировалось проводить с помощью западной техники, но на очень большой протяженности фронта Силам обороны приходится снимать взрывчатку вручную.

О том, что освобождение оккупированных россиянами территорий для ВСУ – это "тяжелая борьба", 1 августа заявил представитель минобороны США генерал Пэт Райдер.

"Мы видим, их контрнаступление идет вперед. Для них была и будет тяжелая борьба. Наше внимание сосредоточено на общении с ними, на общении с нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что ми сможем поддержать потребности [Украины] на поле боя", – сказал он.

Райдер также напомнил слова главы Пентагона Ллойда Остина, что контрнаступательные действия Украины – "это марафон, а не спринт"

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.

Теги: ВСУ, война России против Украины, мины, Алексей Данилов, российские оккупанты, контрнаступление
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