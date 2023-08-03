В наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов. Данилов рассказал, чем реальное наступление отличается от планов

По его словам, освобождение захваченных Россией земель затруднено сплошным минированием.
"Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует. В третьих, когда начинаются такие разговоры, имеем в виду, что это рассказывают люди, которые не понимают, что такое война... Так случилось, что была перегрета ситуация относительно событий, которые происходят на фронте", – сказал Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что сам никогда не использует термин "контрнаступление".
"Есть военные действия, они сложные, тяжелые, от многих факторов зависят... У нас натовская система, она уже работает, и командир решает, каким образом ему действовать на том или ином направлении с учетом общей задачи, которая ставится" – объяснил он.
По его оценке, в текущих условиях украинские военные выполняют боевые задачи "на отлично".
"Враг очень мощно подготовился, огромное количество территорий заминировано. Количество мин, находящихся на территории, которую нужно преодолеть нашим военным, просто безумное. В среднем 3-4-5 мин находится на одном квадратном метре", – поделился секретарь СНБО.
Он добавил, что разминирование планировалось проводить с помощью западной техники, но на очень большой протяженности фронта Силам обороны приходится снимать взрывчатку вручную.
О том, что освобождение оккупированных россиянами территорий для ВСУ – это "тяжелая борьба", 1 августа заявил представитель минобороны США генерал Пэт Райдер.
"Мы видим, их контрнаступление идет вперед. Для них была и будет тяжелая борьба. Наше внимание сосредоточено на общении с ними, на общении с нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что ми сможем поддержать потребности [Украины] на поле боя", – сказал он.
Райдер также напомнил слова главы Пентагона Ллойда Остина, что контрнаступательные действия Украины – "это марафон, а не спринт".
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.