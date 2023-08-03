В наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов. Данилов рассказал, чем реальное наступление отличается от планов

По его словам, освобождение захваченных Россией земель затруднено сплошным минированием.

"Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует. В третьих, когда начинаются такие разговоры, имеем в виду, что это рассказывают люди, которые не понимают, что такое война... Так случилось, что была перегрета ситуация относительно событий, которые происходят на фронте", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что сам никогда не использует термин "контрнаступление".

"Есть военные действия, они сложные, тяжелые, от многих факторов зависят... У нас натовская система, она уже работает, и командир решает, каким образом ему действовать на том или ином направлении с учетом общей задачи, которая ставится" – объяснил он.

По его оценке, в текущих условиях украинские военные выполняют боевые задачи "на отлично".

"Враг очень мощно подготовился, огромное количество территорий заминировано. Количество мин, находящихся на территории, которую нужно преодолеть нашим военным, просто безумное. В среднем 3-4-5 мин находится на одном квадратном метре", – поделился секретарь СНБО.

Он добавил, что разминирование планировалось проводить с помощью западной техники, но на очень большой протяженности фронта Силам обороны приходится снимать взрывчатку вручную.

О том, что освобождение оккупированных россиянами территорий для ВСУ – это "тяжелая борьба", 1 августа заявил представитель минобороны США генерал Пэт Райдер.

"Мы видим, их контрнаступление идет вперед. Для них была и будет тяжелая борьба. Наше внимание сосредоточено на общении с ними, на общении с нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что ми сможем поддержать потребности [Украины] на поле боя", – сказал он.

Райдер также напомнил слова главы Пентагона Ллойда Остина, что контрнаступательные действия Украины – "это марафон, а не спринт".