"Это тяжелая борьба". В Пентагоне прокомментировали ход контрнаступления ВСУ

"Мы видим, их контрнаступление идет вперед. Для них была и будет тяжелая борьба. Наше внимание сосредоточено на общении с ними, на общении с нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что ми сможем поддержать потребности [Украины] на поле боя", – сказал он.
Райдер напомнил слова главы Пентагона Ллойда Остина, что контрнаступательные действия Украины – "это марафон, а не спринт".
"Но опять же, мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал представитель ведомства.
Райдер не стал отвечать, в полном ли объеме Вооруженные силы Украины используют переданное Западом оружие.
"Они обладают значительной боеспособностью, и мы уверены, что, вы знаете, [ВСУ] по-прежнему имеют средства для проведения этой кампании", – добавил он.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.