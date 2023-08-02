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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это тяжелая борьба". В Пентагоне прокомментировали ход контрнаступления ВСУ

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ВСУ обладают значительной боеспособностью, сказал представитель Пентагона
ВСУ обладают значительной боеспособностью, сказал представитель Пентагона
Фото: EPA

Контрнаступление для Вооруженных сил Украины – это "тяжелая борьба". Об этом заявил представитель минобороны США генерал Пэт Райдер во время брифинга в министерстве 1 августа. Стенограмму брифинга опубликовала пресс-служба ведомства.

"Мы видим, их контрнаступление идет вперед. Для них была и будет тяжелая борьба. Наше внимание сосредоточено на общении с ними, на общении с нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что ми сможем поддержать потребности [Украины] на поле боя", – сказал он.

Райдер напомнил слова главы Пентагона Ллойда Остина, что контрнаступательные действия Украины – "это марафон, а не спринт"

"Но опять же, мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал представитель ведомства. 

Райдер не стал отвечать, в полном ли объеме Вооруженные силы Украины используют переданное Западом оружие. 

ни обладают значительной боеспособностью, и мы уверены, что, вы знаете, [ВСУ] по-прежнему имеют средства для проведения этой кампании", – добавил он.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.

Теги: США, Украина, оружие, Пентагон, Вооруженные силы Украины, ВСУ, контрнаступление, Пэт Райдер
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