"Это тяжелая борьба". В Пентагоне прокомментировали ход контрнаступления ВСУ

"Мы видим, их контрнаступление идет вперед. Для них была и будет тяжелая борьба. Наше внимание сосредоточено на общении с ними, на общении с нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что ми сможем поддержать потребности [Украины] на поле боя", – сказал он.

Райдер напомнил слова главы Пентагона Ллойда Остина, что контрнаступательные действия Украины – "это марафон, а не спринт".

"Но опять же, мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал представитель ведомства.

Райдер не стал отвечать, в полном ли объеме Вооруженные силы Украины используют переданное Западом оружие.

"Они обладают значительной боеспособностью, и мы уверены, что, вы знаете, [ВСУ] по-прежнему имеют средства для проведения этой кампании", – добавил он.