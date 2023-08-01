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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупантам на юге не хватает боеприпасов и резервов, чтобы сдерживать наступление ВСУ – британская разведка

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С начала контрнаступления силы обороны Украины освободили 241,7 км&sup2; территории страны
С начала контрнаступления силы обороны Украины освободили 241,7 км² территории страны
Фото: ЕРА

На южном участке украинско-российского фронта продолжаются интенсивные боевые действия в двух секторах. Об этом говорится в отчете британской разведки, который опубликовало 1 августа в Twitter министерство обороны Великобритании.

По ее данным, в районе Орехово Запорожской области основной удар Вооруженных сил Украины направлен против российской 58-й общевойсковой армии, которая испытывает проблемы с "боевой усталостью" и истощением передовых полков, находящихся в интенсивных боях уже более восьми недель.

"Далее на восток, к югу от Великой Новоселки Донецкой области, обороняющиеся российские силы собраны из Восточного и Южного военных округов, что, вероятно, создает проблемы с координацией действий. Части 5-й общевойсковой армии, скорее всего, испытывают особое давление и, возможно, чувствуют, что их скоро отправят на передовую", – говорится в сообщении.

В минобороны Великобритании отметили, что общей проблемой оккупантов на южном направлении становится нехватка боеприпасов. Кроме того, они ощущают существенную нехватку резервов и проблемы с обеспечением флангов обороняющихся частей.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

По данным замминистра обороны Украины Анна Маляр, с начала контрнаступления силы обороны Украины освободили 241,7 км² территории страны.


Теги: Великобритания, Донецкая область, Запорожская область, армия РФ, Орехово, ВСУ, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, военная разведка
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