Оккупантам на юге не хватает боеприпасов и резервов, чтобы сдерживать наступление ВСУ – британская разведка

По ее данным, в районе Орехово Запорожской области основной удар Вооруженных сил Украины направлен против российской 58-й общевойсковой армии, которая испытывает проблемы с "боевой усталостью" и истощением передовых полков, находящихся в интенсивных боях уже более восьми недель.

"Далее на восток, к югу от Великой Новоселки Донецкой области, обороняющиеся российские силы собраны из Восточного и Южного военных округов, что, вероятно, создает проблемы с координацией действий. Части 5-й общевойсковой армии, скорее всего, испытывают особое давление и, возможно, чувствуют, что их скоро отправят на передовую", – говорится в сообщении.

В минобороны Великобритании отметили, что общей проблемой оккупантов на южном направлении становится нехватка боеприпасов. Кроме того, они ощущают существенную нехватку резервов и проблемы с обеспечением флангов обороняющихся частей.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 August 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/GsQXwHvW1U — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 1, 2023