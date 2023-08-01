Российские войска наносили авиаудары на трех направлениях, ВСУ за сутки уничтожили 500 оккупантов и систему "Солнцепек" – Генштаб

На купянском направлении украинские военные держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестово Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области.
На бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях захватчики наносили авиационные удары.
На запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.
За прошедшие сутки враг нанес девять ракетных и 57 авиационных ударов по территории Украины, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня позиций сил обороны и населенных пунктов.
По данным Генштаба, за минувшие сутки силы обороны уничтожили около 500 оккупантов, российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и другую военную технику противника.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.