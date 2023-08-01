Российские войска наносили авиаудары на трех направлениях, ВСУ за сутки уничтожили 500 оккупантов и систему "Солнцепек" – Генштаб

С начала контрнаступления силы обороны освободили 241,7 км² территории Украины Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

На купянском направлении украинские военные держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестово Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области.

На бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях захватчики наносили авиационные удары.

На запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

За прошедшие сутки враг нанес девять ракетных и 57 авиационных ударов по территории Украины, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня позиций сил обороны и населенных пунктов.

По данным Генштаба, за минувшие сутки силы обороны уничтожили около 500 оккупантов, российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и другую военную технику противника.