Интенсивность боестолкновений выросла в полтора раза по сравнению с предыдущими сутками – данные Генштаба ВСУ

За сутки произошло 30 боестолкновений с оккупантами, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"В течение суток произошло около 30 боевых столкновений. [...] На купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты наступали также на марьинском направлении (в районах Марьинки и Победы Донецкой области) и шахтерском (возле Старомайорского Донецкой области).

Украинские военные отметили, что на лиманском, авдеевском и других направлениях оккупанты наносили авиационные удары, а также использовали артиллерию и минометы.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. [...] Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, ведут контрбатарейную борьбу", – написали в Генштабе.

По сравнению с данными Генштаба ВСУ в вечерней сводке 30 июля число боестолкновений украинской армии с российскими оккупантами выросло в полтора раза.