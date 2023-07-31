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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Интенсивность боестолкновений выросла в полтора раза по сравнению с предыдущими сутками – данные Генштаба ВСУ

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За сутки произошло 30 боестолкновений с оккупантами, отметили в Генштабе ВСУ
За сутки произошло 30 боестолкновений с оккупантами, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За сутки произошло 30 боевых столкновений между украинской армией и российскими оккупантами. Об этом проинформировал 31 июля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В течение суток произошло около 30 боевых столкновений. [...] На купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты наступали также на марьинском направлении (в районах Марьинки и Победы Донецкой области) и шахтерском (возле Старомайорского Донецкой области).

Украинские военные отметили, что на лиманском, авдеевском и других направлениях оккупанты наносили авиационные удары, а также использовали артиллерию и минометы.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. [...] Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, ведут контрбатарейную борьбу", – написали в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02mZsPtqLFW5TzKtu2iJV8KEFsoxi7k7cbuignZYyAZekuuL8mzSU9dv9MAGnyzUCVl

По сравнению с данными Генштаба ВСУ в вечерней сводке 30 июля число боестолкновений украинской армии с российскими оккупантами выросло в полтора раза.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, оборона, артиллерия, наступление, война России против Украины, силы обороны Украины
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