Интенсивность боестолкновений выросла в полтора раза по сравнению с предыдущими сутками – данные Генштаба ВСУ

"В течение суток произошло около 30 боевых столкновений. [...] На купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты наступали также на марьинском направлении (в районах Марьинки и Победы Донецкой области) и шахтерском (возле Старомайорского Донецкой области).
Украинские военные отметили, что на лиманском, авдеевском и других направлениях оккупанты наносили авиационные удары, а также использовали артиллерию и минометы.
"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. [...] Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, ведут контрбатарейную борьбу", – написали в Генштабе.
По сравнению с данными Генштаба ВСУ в вечерней сводке 30 июля число боестолкновений украинской армии с российскими оккупантами выросло в полтора раза.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.