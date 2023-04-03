В Николаевской области дети нашли в песочнице три гранаты с запалами. Они вовремя позвонили в полицию

Гранаты были в песке на детской площадке Фото: Сергій Шайхет - начальник поліції Миколаївщини / Telegram

"Иногда дети оказываются более ответственными, чем взрослые. Находясь на детской площадке, мальчишки в возрасте 13 лет заметили, что в песке зарыты три гранаты с запалами. Не колеблясь, ребята сразу позвонили по телефону в полицию", – написал Шайхет.

Он не уточнил, в каком именно населенном пункте это произошло.

"На месте уже работают полицейские – специалисты взрывотехнической службы. Сейчас полицейские устанавливают, как взрывчатка попала на детскую площадку", – сообщил глава управления и поблагодарил детей за бдительность.