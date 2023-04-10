В Одессе задержали матроса, который подозревается в сдаче оккупантам расположения складов западного оружия

Подозреваемый работал на РФ с начала войны – Офис генпрокурора Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

По данным следствия, матрос был завербован страной-агрессором РФ после начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. С марта прошлого года он собирал для врага данные о расположении войск и вооружений, получая за это вознаграждение.

Прокуроры считают, что он передавал РФ координаты складов с боекомплектами, мест хранения техники, предоставленной международными партнерами, сведения о командном и личном составе воинской части ВСУ.

6 апреля при попытке передачи данных он был задержан. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, говорится в сообщении ОГПУ.