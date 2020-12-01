В оккупированном Донецке появился свой ФК "Шахтер"

Фейковый ФК "Шахтер" из оккупированного Донецка дебютировал в так называемом зимнем первенстве "ДНР".

По мнению сепаратистов, назвав никому не известную команду именем "Шахтер", они "восстановили историческую справедливость" Фото: ostro.org

В оккупированном Донецке появилась футбольная команда с названием "Шахтер". Об этом сообщает издание "ОстроВ".

По мнению сепаратистов, идея присвоения никому не известной команде имени чемпиона Украины и участника Лиги чемпионов заключается в том, чтобы якобы "восстановить историческую справедливость" и "вернуть привычное для дончан название".

Как уточняет издание, команда, которая получила название "Шахтер", дебютировала в так называемом зимнем первенстве "ДНР".

"Это бренд нашей "республики", это бренд Донбасса. Здесь играют воспитанники уже "республиканских" футбольных школ. То есть наши местные. Это тот "Шахтер", который был еще при Советском Союзе", – цитирует издание человека, называющего себя генеральным директором фейкового "Шахтера".

Настоящий ФК "Шахтер", который после начала боевых действий на востоке Украины вынужден был покинуть Донецк, сегодня в пятом туре Лиги чемпионов сыграет с мадридским "Реалом". Матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.