В оккупированной Луганской области люди живут без света и водоснабжения – ОВА

"Все так называемые "новоприсоединенные [к РФ] субъекты", у линии разграничения, живут без света и водоснабжения. Если в Северодонецке некоторые районы и кварталы они подключили к свету, то по Лисичанску вообще речь не идет. Потому что не подключен свет и вообще ситуация очень и очень плохая", – сообщил Лысогор.

Он добавил, что выезд со временно оккупированных территорий Луганской области сейчас практически невозможен.