В оккупированной Луганской области люди живут без света и водоснабжения – ОВА

"Все так называемые "новоприсоединенные [к РФ] субъекты", у линии разграничения, живут без света и водоснабжения. Если в Северодонецке некоторые районы и кварталы они подключили к свету, то по Лисичанску вообще речь не идет. Потому что не подключен свет и вообще ситуация очень и очень плохая", – сообщил Лысогор.
Он добавил, что выезд со временно оккупированных территорий Луганской области сейчас практически невозможен.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.