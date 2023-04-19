Оккупанты из артиллерии обстреляли Невское, пожилая женщина получила ранения – Луганская ОВА

Об этом 19 апреля в Telegram проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Артем Лысогор.
По его словам, вражеские обстрелы Невского начались примерно в 19.00.
"Противник продолжает открывать массированный огонь из артиллерии разных калибров. На нашем направлении фронта россияне почти каждый день выпускают большее количество снарядов, чем где бы то ни было. И все чаще от этого страдают гражданские, остающиеся в прифронтовых селах. Вчера вечером ранена пожилая женщина. У нее минно-взрывная травма, осколочные раны бедра. Пострадавшую госпитализировали в одну из больниц Донецкой области. Люди видят смерть соседей и родных и все еще отказываются выехать в безопасные регионы", – написал Лысогор.
Он добавил, что российским артобстрелам также подверглись Стельмаховка и Белогоровка.
"Тактическое положение противник пытался улучшить вблизи Дибровы, где вел безуспешные наступательные действия", – отметил глава Луганской ОВА.
Лысогор рассказал, что на оккупированной территории области россияне планируют расширить штат так называемых "правоохранительных" органов.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов (в том числе Невское), рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.
16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.