Оккупанты из артиллерии обстреляли Невское, пожилая женщина получила ранения – Луганская ОВА

Об этом 19 апреля в Telegram проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Артем Лысогор.

По его словам, вражеские обстрелы Невского начались примерно в 19.00.

"Противник продолжает открывать массированный огонь из артиллерии разных калибров. На нашем направлении фронта россияне почти каждый день выпускают большее количество снарядов, чем где бы то ни было. И все чаще от этого страдают гражданские, остающиеся в прифронтовых селах. Вчера вечером ранена пожилая женщина. У нее минно-взрывная травма, осколочные раны бедра. Пострадавшую госпитализировали в одну из больниц Донецкой области. Люди видят смерть соседей и родных и все еще отказываются выехать в безопасные регионы", – написал Лысогор.

Он добавил, что российским артобстрелам также подверглись Стельмаховка и Белогоровка.

"Тактическое положение противник пытался улучшить вблизи Дибровы, где вел безуспешные наступательные действия", – отметил глава Луганской ОВА.

Лысогор рассказал, что на оккупированной территории области россияне планируют расширить штат так называемых "правоохранительных" органов.