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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из артиллерии обстреляли Невское, пожилая женщина получила ранения – Луганская ОВА

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Вражеские обстрелы Невского начались примерно в 19.00 18 апреля, отметили в Луганской ОВА
Вражеские обстрелы Невского начались примерно в 19.00 18 апреля, отметили в Луганской ОВА
Фото: Сергій Гайдай / Serhiy Hayday / Telegram (архив)

Российские оккупационные войска вечером 18 апреля из артиллерии обстреляли село Невское Луганской области, есть пострадавшая.

Об этом 19 апреля в Telegram проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Артем Лысогор.

По его словам, вражеские обстрелы Невского начались примерно в 19.00.

"Противник продолжает открывать массированный огонь из артиллерии разных калибров. На нашем направлении фронта россияне почти каждый день выпускают большее количество снарядов, чем где бы то ни было. И все чаще от этого страдают гражданские, остающиеся в прифронтовых селах. Вчера вечером ранена пожилая женщина. У нее минно-взрывная травма, осколочные раны бедра. Пострадавшую госпитализировали в одну из больниц Донецкой области. Люди видят смерть соседей и родных и все еще отказываются выехать в безопасные регионы", – написал Лысогор.

Он добавил, что российским артобстрелам также подверглись Стельмаховка и Белогоровка.

"Тактическое положение противник пытался улучшить вблизи Дибровы, где вел безуспешные наступательные действия", – отметил глава Луганской ОВА.

Лысогор рассказал, что на оккупированной территории области россияне планируют расширить штат так называемых "правоохранительных" органов.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года оккупанты захватили почти всю Луганскую область. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов (в том числе Невское), рассказывал тогдашний глава ОВА Сергей Гайдай.

16 марта 2023 года Гайдай сообщил, что под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, больница, артиллерия, Луганская ОГА, обстрелы, наступление, война России против Украины, женщины, ранение, травмы, село, российские оккупанты, Белогоровка, Стельмаховка, Артем Лысогор
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