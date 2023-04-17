ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты ставят на военный учет владельцев российских паспортов и "чиновников" – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
95% Луганской области оккупировано РФ
95% Луганской области оккупировано РФ
Фото: ЕРА

Так называемым районным администрациям российских оккупантов на временно захваченных территориях Луганской области приказано передать списки владельцев паспортов РФ в местные "военкоматы". Об этом областная военная администрация 17 апреля сообщила в Telegram.

Соответствующий приказ разослало министерство обороны страны-агрессора, его нужно выполнить до 18 апреля.

"Списки требуют в электронном формате. Также нужно собрать копии документов всех работников оккупационных администраций и передать их в местные "военкоматы", – говорится в сообщении.

В ОВА также пишут, что оккупанты ограничили въезд в Лисичанск. В город пропускают только при наличии регистрации или документов, удостоверяющих право собственности на недвижимость.

По данным ОВА на 16 марта 2023 года, под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

В январе 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

Теги: Луганская область, паспорт, мобилизация, Лисичанск, армия РФ, война России против Украины, ЛДНР, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Если будете делать через день, через два месяца вас не узнают". 44-летняя Полякова показала, как делает сама себе массаж лица. Видео
"Если будете делать через день, через два месяца вас не узнают". 44-летняя Полякова показала, как делает сама себе массаж лица. Видео
Галина ГРИШИНА
Что делать, чтобы огурцы не выросли горькими и давали хороший урожай. Советы
Что делать, чтобы огурцы не выросли горькими и давали хороший урожай. Советы
"Бомбезное сочетание вкуса". Поэтапный рецепт восьмислойного салата со шпротами и плавленым сыром
"Бомбезное сочетание вкуса". Поэтапный рецепт восьмислойного салата со шпротами и плавленым сыром
Галина ГРИШИНА
20-летняя теннисистка Костюк обручилась и показала своего жениха. Фото
20-летняя теннисистка Костюк обручилась и показала своего жениха. Фото
Галина ГРИШИНА
Каменских призналась, что недовольна сейчас своей фигурой. Артистка рассказала, как теперь к ней относится муж
Каменских призналась, что недовольна сейчас своей фигурой. Артистка рассказала, как теперь к ней относится муж
Галина ГРИШИНА
Из отстрелянных гильз создали тематические пасхальные писанки. Чтобы стать обладателем одной из них, необходимо задонатить на дроны для ВСУ
Из отстрелянных гильз создали тематические пасхальные писанки. Чтобы стать обладателем одной из них, необходимо задонатить на дроны для ВСУ
Галина ГРИШИНА
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков
Галина ГРИШИНА
Снайпер Эмеральд во второй раз стала матерью и показала первое фото новорожденной дочери
Снайпер Эмеральд во второй раз стала матерью и показала первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ
Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ
Галина ГРИШИНА
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Галина ГРИШИНА
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
Галина ГРИШИНА
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Галина ГРИШИНА
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Галина ГРИШИНА
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
Галина ГРИШИНА
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви (222088)
2
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов (128967)
3
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру (78938)
4
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (51064)
5
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль (44850)
6
"Его хочется есть еще и еще!" Легкий рецепт вкуснейшего салата к праздничному столу (41190)
7
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь" (26514)
8
Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай (25541)
 
 
 
 