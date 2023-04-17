В Луганской области оккупанты ставят на военный учет владельцев российских паспортов и "чиновников" – ОВА

Соответствующий приказ разослало министерство обороны страны-агрессора, его нужно выполнить до 18 апреля.
"Списки требуют в электронном формате. Также нужно собрать копии документов всех работников оккупационных администраций и передать их в местные "военкоматы", – говорится в сообщении.
В ОВА также пишут, что оккупанты ограничили въезд в Лисичанск. В город пропускают только при наличии регистрации или документов, удостоверяющих право собственности на недвижимость.
По данным ОВА на 16 марта 2023 года, под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.
Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
В январе 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.