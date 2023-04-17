В Луганской области оккупанты ставят на военный учет владельцев российских паспортов и "чиновников" – ОВА

Соответствующий приказ разослало министерство обороны страны-агрессора, его нужно выполнить до 18 апреля.

"Списки требуют в электронном формате. Также нужно собрать копии документов всех работников оккупационных администраций и передать их в местные "военкоматы", – говорится в сообщении.

В ОВА также пишут, что оккупанты ограничили въезд в Лисичанск. В город пропускают только при наличии регистрации или документов, удостоверяющих право собственности на недвижимость.

По данным ОВА на 16 марта 2023 года, под контролем Украины находится до 5% территории Луганской области.