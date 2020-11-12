В ОПУ рассказали, что будут обсуждать советники глав "Нормандской четверки" во время онлайн-конференции 13 ноября

Деятельность трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе заблокирована "понятно, кем", сказал замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Во время онлайн-конференции 13 ноября советники глав государств нормандского формата будут обсуждать активизацию работы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в интервью "Радіо НВ" 12 ноября заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"У нас к сожалению заблокирована деятельность трехсторонней контактной группы. Понятно, кем. Постоянно ищут какие-то причины. То причиной было постановление о местных выборах, теперь ищут другие причины. Украина со своей стороны пытается разблокировать этот процесс, предлагая конструктивные шаги. Вы знаете о совместном плане шагов или плане действий, который Украина уже представила в ТКГ, и, насколько мне известно, позавчера прошло его обсуждение в политической подгруппе. Нам необходимо разблокировать процесс в трехсторонней контактной группе и побудить Россию выполнить договоренности, которые она на себя брала", – заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры советников глав стран "Нормандской четверки" 13 ноября в онлайн-формате.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент страны Леонид Кравчук 5 ноября 2020 года заявил, что Киев хочет, чтобы новая встреча лидеров стран нормандского формата состоялась до конца этого года.