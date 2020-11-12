ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОПУ рассказали, что будут обсуждать советники глав "Нормандской четверки" во время онлайн-конференции 13 ноября

Деятельность трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе заблокирована "понятно, кем", сказал замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жовква: Необходимо разблокировать процесс в трехсторонней контактной группе и побудить Россию выполнить договоренности
Жовква: Необходимо разблокировать процесс в трехсторонней контактной группе и побудить Россию выполнить договоренности
Фото: president.gov.ua

Во время онлайн-конференции 13 ноября советники глав государств нормандского формата будут обсуждать активизацию работы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в интервью "Радіо НВ" 12 ноября заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"У нас к сожалению заблокирована деятельность трехсторонней контактной группы. Понятно, кем. Постоянно ищут какие-то причины. То причиной было постановление о местных выборах, теперь ищут другие причины. Украина со своей стороны пытается разблокировать этот процесс, предлагая конструктивные шаги. Вы знаете о совместном плане шагов или плане действий, который Украина уже представила в ТКГ, и, насколько мне известно, позавчера прошло его обсуждение в политической подгруппе. Нам необходимо разблокировать процесс в трехсторонней контактной группе и побудить Россию выполнить договоренности, которые она на себя брала", – заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры советников глав стран "Нормандской четверки" 13 ноября в онлайн-формате.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент страны Леонид Кравчук 5 ноября 2020 года заявил, что Киев хочет, чтобы новая встреча лидеров стран нормандского формата состоялась до конца этого года.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, нормандский формат, контактная группа, война в Украине, Офис президента Украины, Игорь Жовква
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Остапчук рассказал, зачем злит дворовых собак
Остапчук рассказал, зачем злит дворовых собак
Асмус заявила, что в ее жизни наступает самое неприятное время
Асмус заявила, что в ее жизни наступает самое неприятное время
Больше не лысый. В сети обнародовали фото Кошевого с отросшими волосами
Больше не лысый. В сети обнародовали фото Кошевого с отросшими волосами
"Космос". Дочь Добкина – певица ADMood выпустила новый сингл. Аудио
"Космос". Дочь Добкина – певица ADMood выпустила новый сингл. Аудио
Булитко прокомментировала отношения с Бережком
Булитко прокомментировала отношения с Бережком
Кудрявцева развеселила соцсети ироничной фразой
Кудрявцева развеселила соцсети ироничной фразой
"У меня теперь есть море. Собственное!" Чигляев рассказал, как сбылась его детская мечта
"У меня теперь есть море. Собственное!" Чигляев рассказал, как сбылась его детская мечта
"Милостивый правитель и крымский хан". Джамала рассказала, как выбирала имена для сыновей
"Милостивый правитель и крымский хан". Джамала рассказала, как выбирала имена для сыновей
"Нет сил". 68-летняя Донцова рассказала о последствиях COVID-19
"Нет сил". 68-летняя Донцова рассказала о последствиях COVID-19
"Решили сыграть свадьбу и хотим двоих детей". 57-летний российский продюсер показал невесту из Краматорска
"Решили сыграть свадьбу и хотим двоих детей". 57-летний российский продюсер показал невесту из Краматорска
"Ох, горячая подружка, что творишь!". Дорофеева эротично продефилировала в микроплатье
"Ох, горячая подружка, что творишь!". Дорофеева эротично продефилировала в микроплатье
Спирс рассказала о результатах теста на коронавирус
Спирс рассказала о результатах теста на коронавирус
Артист студии "Квартал 95" Пикалов показал сына
Артист студии "Квартал 95" Пикалов показал сына
Беременная Ратаковски засветила темные соски
Беременная Ратаковски засветила темные соски
"Если бы". Dantes презентовал новый трек. Аудио
"Если бы". Dantes презентовал новый трек. Аудио
  Борисова заявила, что не знает, кто является отцом ее 13-летней дочери
  Борисова заявила, что не знает, кто является отцом ее 13-летней дочери
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS