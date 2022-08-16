В Полтавской области глава сельсовета отказывается включать сирены, потому что они мешают спать – СМИ

В частности, выяснилось, что в микрорайоне Раковка во время воздушных тревог не работают громкоговорители, извещающие об угрозе ракетных ударов, из-за технической неисправности. Журналисты сообщили об этом начальнику Кременчугской РВА Олегу Леднику.

По его словам, сейчас комиссия отрабатывает обращение и продумывает варианты устранения проблем – комплексно по всему району. Жалобы на неработающую систему оповещения, отметил он, поступают от жителей Кременчуга, и недавно поступили из одного из сел Градижской территориальной общины.

"Но там проблема была в другом – сельский голова отказался включать сирены... Известно, что он не хотел включать сирены ночью, потому что это мешает спать", – говорится в новости.