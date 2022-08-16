В Полтавской области глава сельсовета отказывается включать сирены, потому что они мешают спать – СМИ

В частности, выяснилось, что в микрорайоне Раковка во время воздушных тревог не работают громкоговорители, извещающие об угрозе ракетных ударов, из-за технической неисправности. Журналисты сообщили об этом начальнику Кременчугской РВА Олегу Леднику.
По его словам, сейчас комиссия отрабатывает обращение и продумывает варианты устранения проблем – комплексно по всему району. Жалобы на неработающую систему оповещения, отметил он, поступают от жителей Кременчуга, и недавно поступили из одного из сел Градижской территориальной общины.
"Но там проблема была в другом – сельский голова отказался включать сирены... Известно, что он не хотел включать сирены ночью, потому что это мешает спать", – говорится в новости.
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона №7546, предлагающий уголовную ответственность за нарушение правил гражданской обороны в военное время. Как отмечается в пояснительной записке, немедленная остановка работы торговых центров и объектов инфраструктуры во время воздушных тревог с последующей эвакуацией людей максимально поможет сохранить человеческую жизнь. За нарушения правил безопасности в законе предусмотрен штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн, исправительные работы на срок до двух лет или тюремный срок до трех лет.