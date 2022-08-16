ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Полтавской области глава сельсовета отказывается включать сирены, потому что они мешают спать – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Кременчугском районе комиссия готовит варианты устранения проблем с системой оповещения о ракетной угрозе
В Кременчугском районе комиссия готовит варианты устранения проблем с системой оповещения о ракетной угрозе
Фото: depositphotos.com

В Кременчугском районе Полтавской области возникли проблемы с сиренами воздушной тревоги в нескольких общинах. Об этом сообщило местное СМИ "Программа Плюс".

В частности, выяснилось, что в микрорайоне Раковка во время воздушных тревог не работают громкоговорители, извещающие об угрозе ракетных ударов, из-за технической неисправности. Журналисты сообщили об этом начальнику Кременчугской РВА Олегу Леднику.

По его словам, сейчас комиссия отрабатывает обращение и продумывает варианты устранения проблем – комплексно по всему району. Жалобы на неработающую систему оповещения, отметил он, поступают от жителей Кременчуга, и недавно поступили из одного из сел Градижской территориальной общины.

"Но там проблема была в другом – сельский голова отказался включать сирены... Известно, что он не хотел включать сирены ночью, потому что это мешает спать", – говорится в новости. 

Контекст:

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона №7546предлагающий уголовную ответственность за нарушение правил гражданской обороны в военное время. Как отмечается в пояснительной записке, немедленная остановка работы торговых центров и объектов инфраструктуры во время воздушных тревог с последующей эвакуацией людей максимально поможет сохранить человеческую жизнь. За нарушения правил безопасности в законе предусмотрен штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн, исправительные работы на срок до двух лет или тюремный срок до трех лет.

Теги: Кременчуг, Полтавская область, война России против Украины, ракеты, воздушная тревога
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни
"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни
"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами
"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами
"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину
"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (39156)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (37400)
3
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (32782)
4
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (26878)
5
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (23351)
6
Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой (17432)
7
Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео (15360)
8
Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину, и показала еду, по которой скучала. Видео (12878)
 
 
 
 