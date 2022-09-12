В Полтавской области начались проблемы с мобильной связью после отключения электроснабжения – ОВА

По его словам, на половине территории области отсутствует связь и интернет мобильного оператора lifecell.
"Из-за перепадов напряжения вышел из строя региональный узел связи этого оператора. Во второй половине дня интернет и связь lifecell должны полностью восстановить", – рассказал о ситуации глава ОВА.
Также он отметил, что у оператора мобильной связи "Киевстар" есть перебои со связью в двух локациях Полтавы.
11 сентября вечером в ряде областей Украины на юге и востоке во время воздушной тревоги внезапно исчезло электричество. Проблемы с электричеством наблюдались в Харькове и области, Днепре, Сумской области, Полтавской области.