В Полтавской области начались проблемы с мобильной связью после отключения электроснабжения – ОВА

По его словам, на половине территории области отсутствует связь и интернет мобильного оператора lifecell.

"Из-за перепадов напряжения вышел из строя региональный узел связи этого оператора. Во второй половине дня интернет и связь lifecell должны полностью восстановить", – рассказал о ситуации глава ОВА.

Также он отметил, что у оператора мобильной связи "Киевстар" есть перебои со связью в двух локациях Полтавы.



