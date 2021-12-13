В России заявили о задержании 106 сторонников "украинской неонацистской молодежной группировки", в СБУ отреагировали

В ФСБ утверждают, что группировка действовала "под покровительством украинских спецслужб" Фото: depositphotos.com

Как сообщает ФСБ, "украинская неонацистская молодежная группировка" "М.К.У" была создана 21-летним гражданином Украины Егором Красновым, которого в России объявили в международный розыск. Мужчина действовал, по словам ФСБ, "под покровительством украинских спецслужб".

Российские спецслужбы утверждают, что сторонники группировки получали через соцсети "указания о совершении террористических актов и массовых убийств".

ФСБ заявляет, что среди задержанных – "трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции", еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

В Пензенской области и Республике Коми якобы прекращена преступная деятельность аффилированных с "М.К.У." двух экстремистских групп из пяти и восьми человек. У их участников дома обнаружили охотничье оружие и боеприпасы, пистолеты и автоматы, утверждает ФСБ.

СБУ назвала заявление российских спецслужб скоординированной информационной операцией, которую следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, сообщает "РБК-Украина".

Информацию ФСБ о якобы задержании членов "украинской неонацистской молодежной группировки" СБУ считает реакцией на разоблачение в Украине сотрудников ФСБ, которые осуществляли хакерские атаки на государственные органы, и попыткой дискредитировать украинских правоохранителей.

Еще одна цель России – поддержать уровень напряжения в информационном поле и создать видимость "работы" ФСБ для внутренней аудитории РФ, сообщили в СБУ.