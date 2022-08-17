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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Противотанковый ракетный комплекс, взрыватели и мины. В селе под Чернобылем пограничники обнаружили брошенный оккупантами схрон

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Среди прочего, военные РФ оставили ящик с 19 взрывателями МВЧ-62 к противотанковым минам
Среди прочего, военные РФ оставили ящик с 19 взрывателями МВЧ-62 к противотанковым минам
Фото: dpsu.gov.ua

В селе Заполье, в 15 км от Чернобыльской атомной станции в Киевской области обнаружено оружие и боеприпасы, спрятанные российскими военными. Об этом 17 августа сообщает на сайте Госпогранслужба.

Оккупанты оставили после ухода с территории области два деревянных ящика с пятью 152 мм осколочно-фугасными снарядами, два заряда к РПГ-7В, один реактивный двигатель к заряду РПГ-7В.

Также пограничники нашли в "схроне" ящик с 19 взрывателями МВЧ-62 к противотанковым минам ТМ-62М, одну такую противотанковую мину без взрывателя и одну противопехотную мину ПМН.

Среди брошенного оккупантами оружия обнаружен и противотанковый ракетный комплекс "ПТУР", говорится в сообщении.

"После определения компетентными органами состояния пригодности найденного оружия и боеприпасов, будет приниматься решение о передаче их Вооруженным силам Украины", – информирует Госпогранслужба.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

Теги: оружие, Чернобыльская АЭС, Госпогранслужба, вооружение, взрывчатка, Киевская область, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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