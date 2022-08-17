Противотанковый ракетный комплекс, взрыватели и мины. В селе под Чернобылем пограничники обнаружили брошенный оккупантами схрон

Среди прочего, военные РФ оставили ящик с 19 взрывателями МВЧ-62 к противотанковым минам Фото: dpsu.gov.ua

Оккупанты оставили после ухода с территории области два деревянных ящика с пятью 152 мм осколочно-фугасными снарядами, два заряда к РПГ-7В, один реактивный двигатель к заряду РПГ-7В.

Также пограничники нашли в "схроне" ящик с 19 взрывателями МВЧ-62 к противотанковым минам ТМ-62М, одну такую противотанковую мину без взрывателя и одну противопехотную мину ПМН.

Среди брошенного оккупантами оружия обнаружен и противотанковый ракетный комплекс "ПТУР", говорится в сообщении.

"После определения компетентными органами состояния пригодности найденного оружия и боеприпасов, будет приниматься решение о передаче их Вооруженным силам Украины", – информирует Госпогранслужба.