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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области обнаружили схрон оккупантов с боеприпасами – 100 ящиков со снарядами калибра 125 мм

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Российские оккупанты создали склад с боеприпасами в селе Королевка, отметили в Нацгвардии Украины
Российские оккупанты создали склад с боеприпасами в селе Королевка, отметили в Нацгвардии Украины
Фото: Національна гвардія України / Facebook

Военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили большой схрон боеприпасов, который оставили российские оккупанты в Киевской области.

Об этом 13 апреля сообщается в Facebook Нацгвардии Украины.   

Отмечается, что в освобожденных населенных пунктах Киевской области оккупанты оставили большое количество оружия, боеприпасов, также в регионе возможна работа вражеских диверсионно-разведывательных групп.

"Во время несения службы в селе Королевка Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами. На месте было найдено около 100 ящиков со снарядами 125 [мм] калибра", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/352950586869699

Ранее, 9 апреля, патруль Нацгвардии в Гостомеле под Киевом обнаружил 90 ящиков боеприпасов для танка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины. Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.

В настоящее время в регионе идет разминирование территорий.

Теги: Россия, Украина, оружие, оккупация, Национальная гвардия, Киевская область, боеприпасы, война России против Украины, российские оккупанты
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