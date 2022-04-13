В Киевской области обнаружили схрон оккупантов с боеприпасами – 100 ящиков со снарядами калибра 125 мм

Российские оккупанты создали склад с боеприпасами в селе Королевка, отметили в Нацгвардии Украины Фото: Національна гвардія України / Facebook

Об этом 13 апреля сообщается в Facebook Нацгвардии Украины.

Отмечается, что в освобожденных населенных пунктах Киевской области оккупанты оставили большое количество оружия, боеприпасов, также в регионе возможна работа вражеских диверсионно-разведывательных групп.

"Во время несения службы в селе Королевка Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами. На месте было найдено около 100 ящиков со снарядами 125 [мм] калибра", – говорится в сообщении.

Ранее, 9 апреля, патруль Нацгвардии в Гостомеле под Киевом обнаружил 90 ящиков боеприпасов для танка.

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