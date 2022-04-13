В Киевской области обнаружили схрон оккупантов с боеприпасами – 100 ящиков со снарядами калибра 125 мм

Об этом 13 апреля сообщается в Facebook Нацгвардии Украины.
Отмечается, что в освобожденных населенных пунктах Киевской области оккупанты оставили большое количество оружия, боеприпасов, также в регионе возможна работа вражеских диверсионно-разведывательных групп.
"Во время несения службы в селе Королевка Киевской области военнослужащие Национальной гвардии Украины обнаружили место, где российские оккупационные войска создали склад с боеприпасами. На месте было найдено около 100 ящиков со снарядами 125 [мм] калибра", – говорится в сообщении.
Ранее, 9 апреля, патруль Нацгвардии в Гостомеле под Киевом обнаружил 90 ящиков боеприпасов для танка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины. Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.
В настоящее время в регионе идет разминирование территорий.