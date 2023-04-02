В Селидово завершена выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

"Несмотря на крайне опасную ситуацию в регионе, выдачи продолжались и местные жители получили продуктовые наборы с макаронными изделиями, сахаром, солью, мукой, крупой, консервированной фасолью, тушеным мясом, паштетом, печеньем и т.д." – отметили в Фонде.
Одна из местных волонтеров Фонда Марина рассказала, что купить продукты в городе трудно.
"Многие магазины у нас не работают. За продуктами приходится ездить в соседние города, но если нет собственной машины, то добраться туда сложно", – объяснила она.
Волонтер добавила, что для семей с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью и других уязвимых категорий эта гуманитарная помощь сейчас очень важна.
С начала полномасштабной войны Фонд передал около 184 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.
Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.