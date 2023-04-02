В Селидово завершена выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

Многие магазины в Селидово не работают и за продуктами жителям приходится ездить в соседние города Фото: akhmetovfoundation.org

"Несмотря на крайне опасную ситуацию в регионе, выдачи продолжались и местные жители получили продуктовые наборы с макаронными изделиями, сахаром, солью, мукой, крупой, консервированной фасолью, тушеным мясом, паштетом, печеньем и т.д." – отметили в Фонде.

Одна из местных волонтеров Фонда Марина рассказала, что купить продукты в городе трудно.

"Многие магазины у нас не работают. За продуктами приходится ездить в соседние города, но если нет собственной машины, то добраться туда сложно", – объяснила она.

Волонтер добавила, что для семей с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью и других уязвимых категорий эта гуманитарная помощь сейчас очень важна.