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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Селидово завершена выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

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Многие магазины в Селидово не работают и за продуктами жителям приходится ездить в соседние города
Многие магазины в Селидово не работают и за продуктами жителям приходится ездить в соседние города
Фото: akhmetovfoundation.org

В прифронтовом городе Селидово Донецкой области завершена выдача очередной партии продуктовых наборов. Фонд Рината Ахметова передал в Селидово и Новогродовку почти 5,5 тысяч наборов с продуктами первой необходимости. Об этом сообщили 2 апреля в пресс-службе организации.

"Несмотря на крайне опасную ситуацию в регионе, выдачи продолжались и местные жители получили продуктовые наборы с макаронными изделиями, сахаром, солью, мукой, крупой, консервированной фасолью, тушеным мясом, паштетом, печеньем и т.д." – отметили в Фонде.

Одна из местных волонтеров Фонда Марина рассказала, что купить продукты в городе трудно.

"Многие магазины у нас не работают. За продуктами приходится ездить в соседние города, но если нет собственной машины, то добраться туда сложно", – объяснила она. 

Волонтер добавила, что для семей с детьми, пенсионеров, людей с инвалидностью и других уязвимых категорий эта гуманитарная помощь сейчас очень важна.

Контекст:

С начала полномасштабной войны Фонд передал около 184 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Донецкая область, продукты, Новогродовка, помощь, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, Селидово, война России против Украины, магазин
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