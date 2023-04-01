Глава Авдеевской ВГА: Мы в свое время выдавали гуманитарку под подпись "Слава Украине". Если кто-то будет бегать и рассказывать, какая "не такая" украинская власть, забросим в определенные Telegram-каналы

Барабаш: По ощущениям, большинство из тех, кто не приходит получать гуманитарку, скорее всего, ждут "русский мир". Хотя я не могу утверждать на все 100% Фото: Vitalii Barabash / Facebook

"Относительно людей, которые откровенно ждут "русский мир", то нет абсолютной цифры по количеству таких людей среди местных. Но по ощущениям это понятно: большинство из тех, кто не приходит получать гуманитарку, а это 150–200 человек, скорее всего, ждут "русский мир". Хотя, конечно, я не могу утверждать на все 100%", – сказал Барабаш.

Он отметил, что среди тех, кто берет у городских властей гуманитарную помощь, возможно, тоже есть сторонники "русского мира".

"Мы в свое время даже определенный предохранитель сделали: все люди, получающие гуманитарную помощь, пишут заявление со своей подписью, снизу листа отмечая "Слава Украине!". Сначала они отказывались это делать, но хочется, извините, на халяву взять что-то. Понятно, что мы даже допустить не можем того мнения, что Авдеевка будет, не дай бог, провалена или в нее зайдет кацапня. Но вдруг что, не дай бог, кто-то будет бегать и рассказывать, какой не такой была им украинская власть, то у нас есть доступ к определенным Telegram-каналам, куда мы забросим эти заявления, в которых эти люди писали "Слава Украине!", – со смехом сказал глава администрации.

Барабаш, как и другие власти прифронтовых населенных пунктов Донецкой области, неоднократно призывал людей эвакуироваться. Однако, по его данным на 29 марта, в городе остаются около 2 тыс. жителей, включая шестерых детей. Один из них, пятимесячный младенец, погиб от российского обстрела 31 марта.