Глава Авдеевской ВГА: Мы в свое время выдавали гуманитарку под подпись "Слава Украине". Если кто-то будет бегать и рассказывать, какая "не такая" украинская власть, забросим в определенные Telegram-каналы

"Относительно людей, которые откровенно ждут "русский мир", то нет абсолютной цифры по количеству таких людей среди местных. Но по ощущениям это понятно: большинство из тех, кто не приходит получать гуманитарку, а это 150–200 человек, скорее всего, ждут "русский мир". Хотя, конечно, я не могу утверждать на все 100%", – сказал Барабаш.
Он отметил, что среди тех, кто берет у городских властей гуманитарную помощь, возможно, тоже есть сторонники "русского мира".
"Мы в свое время даже определенный предохранитель сделали: все люди, получающие гуманитарную помощь, пишут заявление со своей подписью, снизу листа отмечая "Слава Украине!". Сначала они отказывались это делать, но хочется, извините, на халяву взять что-то. Понятно, что мы даже допустить не можем того мнения, что Авдеевка будет, не дай бог, провалена или в нее зайдет кацапня. Но вдруг что, не дай бог, кто-то будет бегать и рассказывать, какой не такой была им украинская власть, то у нас есть доступ к определенным Telegram-каналам, куда мы забросим эти заявления, в которых эти люди писали "Слава Украине!", – со смехом сказал глава администрации.
Барабаш, как и другие власти прифронтовых населенных пунктов Донецкой области, неоднократно призывал людей эвакуироваться. Однако, по его данным на 29 марта, в городе остаются около 2 тыс. жителей, включая шестерых детей. Один из них, пятимесячный младенец, погиб от российского обстрела 31 марта.
По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки. Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.
Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта. Этот город сейчас в эпицентре боевых действий наряду с Белогоровкой, Бахмутом, Марьинкой, также отмечали в Генштабе в конце марта.
Барабаш сообщал в конце марта, что "россияне несут "безумные потери" к северу от города. По его информации, инфраструктура в Авдеевке разбита полностью, жилищный фонд более чем на 80% разрушен.