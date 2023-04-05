Фонд Рината Ахметова отправил в Славянск почти 5,5 тыс. продуктовых наборов

"На сегодняшний день в этом прифронтовом городе Донецкой области проживает более 100 тыс. граждан. Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова получат самые незащищенные горожане. В наборах продукты, которые можно долго хранить и легко приготовить. Это макаронные изделия, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и так далее. Обязательно есть сахар и соль. В конце марта россияне в очередной раз ударили ракетами по жилым домам в городе, два человека погибли. Напомним, что Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь в лечении и реабилитации людям, пострадавшим в результате этого теракта", – сказано в материале.

С начала полномасштабной войны Фонд передал около 189 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.