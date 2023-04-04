Фонд Рината Ахметова помог обустроить социальное жилье для мариупольцев в Днепре

"Мариуполь – это город, с которым нас связывает очень много всего. Не только Фонд Рината Ахметова, но и его бизнес. Мы являемся крупнейшим инвестором в этот город, и у нас большая история сотрудничества. Когда городской совет предложил нам проект #яМариупольЖилье, мы сказали, что точно будем партнерами пилота. Сейчас мы видим фантастические результаты этого пилота и готовы рассматривать партнерство и в дальнейшем", – отметила член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

2 апреля 2023 пилотный проект социального жилья для мариупольцев стартовал в Днепре: там был представлен первый дом-общежитие на 35 квартир для 127 жителей, которые получат ключи уже в этом месяце. 55 будущих жителей этих квартир – дети, семеро из которых имеют инвалидность. Фонд Рината Ахметова взял на себя оснащение зон совместного пользования в общежитиях: обеспечил кухонную технику, мебель для коворкинга, мебель для холла, игрушки для детских комнат.

"Мы системно помогаем Мариуполю и мариупольцам, много общаемся с ними и знаем, что вопрос жилья острый. Очень круто, что сейчас эта проблема начинает решаться благодаря объединенным усилиям города, государства и благотворительных фондов, и первые пилотные 35 квартир наиболее незащищенные мариупольские семьи получат уже в апреле. Фонд Рината Ахметова стал партнером #яМариупольЖилье с самого начала, и мы очень довольны результатами пилота – теперь ожидаем отзывы первых жителей. Очень хотим верить, что они будут одобрительными – для нас это очень важно, чтобы поддерживать проект временного социального жилья и дальше", – подчеркнула Емченко.

Всего в 2023–2024 годах запланировано обустроить не менее 1220 квартир и комнат для около 4000 самых незащищенных мариупольцев в Днепре, Черновцах, Ивано-Франковске, Запорожье, Кропивницком и Львове.

Заявки собирает Мариупольский городской совет через центры #яМариуполь. Проект реализуется при поддержке Офиса президента Украины, Донецкой военной администрации, Министерства образования и науки Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, международных и украинских партнеров, среди которых – группа ДТЭК.