В суд передали дело обвиняемого в разведке позиций HIMARS – Офис генпрокурора

"Черкасская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который передавал информацию представителям так называемого силового крыла "ДНР". Следствие установило, что обвиняемый вместе с сообщником передавал данные о местах дислокации подразделений ВСУ, расположении реактивных систем залпового огня HIMARS и другой техники на территории области", – говорится в сообщении.

Мужчина также обвиняется в том, что сообщил оккупантам точные координаты системы водоснабжения в Селидово Донецкой области, по которой военные РФ нанесли ракетный удар. В городе из-за этого отсутствовала вода.

В суд направлен обвинительный акт по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность).

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