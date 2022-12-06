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Видео: Алеся Бацман / YouTube

$1 млн за голову Путина, Кадыров нажмет на спусковой крючок, отряд "опущенных" охраняет Путина. Интервью Бацман с Пономаревым. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с бывшим депутатом Госдумы РФ, бизнесменом Ильей Пономаревым.

Во время интервью Пономарев говорил о:

  • ситуации на фронте и своей поездке в Бахмут Донецкой области;
  • россиянах, воюющих на стороне Украины против России;
  • частной военной компании "Вагнер" и вербовке ею заключенных на войну против Украины;
  • президенте России Владимире Путине, его стратегии и преемниках;
  • мобилизованных россиянах;
  • задержании в Великобритании российского миллиардера Михаила Фридмана;
  • вероятности революции в России;
  • давлении Москвы на называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и о смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея как сигнале для Лукашенко;
  • конце Путина и о том, как глава Чечни Рамзан Кадыров нажмет на спусковой крючок. 

"Летом следующего года в России будет революция, которая снесет Путина", – спрогнозировал во время интервью Пономарев. 

Пономарев родился в 1975 году в Москве. Учился на физическом факультете Московского государственного университета, но обучение не окончил – ушел на четвертом курсе. В 2001 году получил высшее образование в Российском государственном социальном университете. 

В 16 лет Пономарев вместе с другом создал компанию "Русспрофи", которая занималась компьютеризацией предприятий. Позже она влилась в российско-американское предприятие International Network Connections. В 1990-х – начале 2000-х работал в международной нефтесервисной компании Schlumberger в Москве, в компании Михаила Ходорковского ЮКОС, в IT-компании IBS. 

В 2002–2007 годах был членом Коммунистической партии РФ. Дважды – в 2007-м и 2011 году – избирался депутатом по спискам партии "Справедливая Россия" (российские СМИ называют эту политсилу провластной). 

В 2011–2012 годах участвовал в антиправительственных протестах в РФ. 

Пономарев был единственным депутатом Госдумы, который голосовал против аннексии Крыма Россией в 2014 году. Летом 2014 года политик покинул РФ: вначале переехал в США, затем – в Украину. 

В 2015 году в России против него возбудили уголовное дело о пособничестве в растрате средств инновационного центра "Сколково" (политик участвовал в его создании) и заочно арестовали. В 2016 году Госдума лишила Пономарева депутатского мандата

В 2019 году бизнесмен получил украинское гражданство.

После полномасштабного вторжения России в Украину Пономарев основал медиапроект "Утро февраля", куда входят одноименный YouTube-канал, сайт и несколько Telegram-каналов. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Александр Лукашенко, Рамзан Кадыров, Михаил Фридман, Илья Пономарев, мобилизация, Алеся Бацман, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, Владимир Макей
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