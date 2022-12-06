$1 млн за голову Путина, Кадыров нажмет на спусковой крючок, отряд "опущенных" охраняет Путина. Интервью Бацман с Пономаревым. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Пономарев говорил о:

ситуации на фронте и своей поездке в Бахмут Донецкой области;

россиянах, воюющих на стороне Украины против России;

частной военной компании "Вагнер" и вербовке ею заключенных на войну против Украины;

президенте России Владимире Путине, его стратегии и преемниках;

мобилизованных россиянах;

задержании в Великобритании российского миллиардера Михаила Фридмана;

вероятности революции в России;

давлении Москвы на называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и о смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея как сигнале для Лукашенко;

конце Путина и о том, как глава Чечни Рамзан Кадыров нажмет на спусковой крючок.

"Летом следующего года в России будет революция, которая снесет Путина", – спрогнозировал во время интервью Пономарев.

Пономарев родился в 1975 году в Москве. Учился на физическом факультете Московского государственного университета, но обучение не окончил – ушел на четвертом курсе. В 2001 году получил высшее образование в Российском государственном социальном университете.

В 16 лет Пономарев вместе с другом создал компанию "Русспрофи", которая занималась компьютеризацией предприятий. Позже она влилась в российско-американское предприятие International Network Connections. В 1990-х – начале 2000-х работал в международной нефтесервисной компании Schlumberger в Москве, в компании Михаила Ходорковского ЮКОС, в IT-компании IBS.

В 2002–2007 годах был членом Коммунистической партии РФ. Дважды – в 2007-м и 2011 году – избирался депутатом по спискам партии "Справедливая Россия" (российские СМИ называют эту политсилу провластной).

В 2011–2012 годах участвовал в антиправительственных протестах в РФ.

Пономарев был единственным депутатом Госдумы, который голосовал против аннексии Крыма Россией в 2014 году. Летом 2014 года политик покинул РФ: вначале переехал в США, затем – в Украину.

В 2015 году в России против него возбудили уголовное дело о пособничестве в растрате средств инновационного центра "Сколково" (политик участвовал в его создании) и заочно арестовали. В 2016 году Госдума лишила Пономарева депутатского мандата.

В 2019 году бизнесмен получил украинское гражданство.

После полномасштабного вторжения России в Украину Пономарев основал медиапроект "Утро февраля", куда входят одноименный YouTube-канал, сайт и несколько Telegram-каналов.