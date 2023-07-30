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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумах в результате ракетного удара РФ пострадал храм УПЦ МП

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Сретенский храм в Сумах только строится, отметили в областной епархии
Сретенский храм в Сумах только строится, отметили в областной епархии
Фото: Свято -Троицкая иконописная мастерская при Сумской епархии / Facebook (архив)

В Сумах в результате ракетного удара страны-оккупанта РФ 29 июля пострадал Сретенский храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщается на сайте областной епархии.

Отмечается, что взрывной волной повреждена кровля купола, выбиты окна в храме и церковном помещении воскресной школы.

Как рассказал настоятель храма протоиерей Анатолий Полоз, в результате российского обстрела в храме никто не пострадал.

"Сретенский храм, который только строится, является украшением одного из жилых районов города Сумы. Рядом находятся два профессиональных лицея, где готовят гражданских специалистов. Общежитие одного из них разрушила российская ракета", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам вечером 29 июля. В результате обстрела разрушен один из корпусов учебного заведения, там произошел пожар. В близлежащих домах выбило окна.

Жертвами российского ракетного удара по Сумам стали двое человек, еще 20 пострадало, рассказали 30 июля в горсовете.

Теги: Украина, Сумы, УПЦ МП, церковь, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, взрывы, разрушения, российские оккупанты
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