В Украине арестовали имущество экс-депутата Госдумы РФ более чем на 1 млрд грн

"По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей бумаги и картона на территории Украины. Общая сумма арестованного имущества составляет более 1 млрд грн", – говорится в заявлении.

По данным следствия, в 2019–2021 годах должностные лица этих предприятий уклонились от уплаты налогов на общую свыше 132 млн грн и легализовали имущество в особо крупных размерах.

Досудебное расследование ведет Бюро экономической безопасности.

В сообщении не указывается имя экс-депутата Госдумы, однако, по данным "Интерфакс-Украина", речь идет о предпринимателе Владимире Крупчаке.