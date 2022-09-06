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В Украине арестовали имущество экс-депутата Госдумы РФ более чем на 1 млрд грн

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В Украине арестовано имущество бывшего российского депутата
В Украине арестовано имущество бывшего российского депутата
Фото: pixabay.com

В Украине арестованы корпоративные права и имущество предприятий, владельцем которых является бывший депутат Государственной думы РФ. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Facebook 6 сентября.

"По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей бумаги и картона на территории Украины. Общая сумма арестованного имущества составляет более 1 млрд грн", – говорится в заявлении.

По данным следствия, в 2019–2021 годах должностные лица этих предприятий уклонились от уплаты налогов на общую свыше 132 млн грн и легализовали имущество в особо крупных размерах.

Досудебное расследование ведет Бюро экономической безопасности.

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В сообщении не указывается имя экс-депутата Госдумы, однако, по данным "Интерфакс-Украина", речь идет о предпринимателе Владимире Крупчаке.

Контекст:

Владимир Крупчак был депутатом Госдумы РФ от "Единой России" с 2004-го по 2007 год. Как писало издание "НВ Бизнес", в 2007-м после конфликта с российским бизнесменом Олегом Дерипаской Крупчак переехал в Украину и получил украинское гражданство. В 2019-м получил гражданство Кипра, отказавшись от украинского паспорта.

В Украине Крупчаку принадлежал Киевский картонно-бумажный комбинат, который производит упаковочный картон и туалетную бумагу.

В 2017 году Крупчака, по данным правоохранителей, пытались похитить в Киеве и вывезти в Россию. СБУ предотвратила похищение, задержав исполнителя и заказчика преступления. Источник "РБК-Украина" связывал попытку похищения с конфликтом с Дерипаской.

Теги: арест, имущество, Офис генпрокурора
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