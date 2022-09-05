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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина арестовала принадлежащие Беларуси асфальтобетонные заводы

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Асфальтобетонные заводы находились в Киеве, Житомирской и Николаевской областях
Асфальтобетонные заводы находились в Киеве, Житомирской и Николаевской областях
Фото: depositphotos.com

Подольская окружная прокуратура Киева арестовала и передала в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) асфальтобетонные заводы, принадлежащие белорусским компаниям. Об этом 5 сентября в Telegram сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствием установлено, что в Киеве, а также в Житомирской и Николаевской областях осуществляют деятельность ряд компаний, специализирующихся на выполнении различных видов дорожных работ. Конечным бенефициарным владельцем указанных компаний является Республика Беларусь.

"В рамках следствия изучается деятельность указанных компаний на предмет присвоения средств государственного бюджета, которые выделялись на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, с их последующей легализацией и выводом за границу, а также возможного финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, стоимость переданных активов составляет около 120 млн грн.

Контекст:

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. С первых дней российские войска заходили на территорию страны в том числе из Беларуси.

16 июня подольская окружная прокуратура города Киева арестовала и передала в управление АРМА корпоративные права на более чем 3 млн грн и более чем 17 млн грн белорусской нефтяной компании.

18 июля суд в Украине наложил арест на три тепловоза белорусского госпредприятия "Белорусская железная дорога", которые использовались для транспортировки российских войск в Украину.

Теги: Беларусь, прокуратура, арест, война России против Украины, активы, АРМА
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