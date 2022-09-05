Украина арестовала принадлежащие Беларуси асфальтобетонные заводы

Следствием установлено, что в Киеве, а также в Житомирской и Николаевской областях осуществляют деятельность ряд компаний, специализирующихся на выполнении различных видов дорожных работ. Конечным бенефициарным владельцем указанных компаний является Республика Беларусь.

"В рамках следствия изучается деятельность указанных компаний на предмет присвоения средств государственного бюджета, которые выделялись на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, с их последующей легализацией и выводом за границу, а также возможного финансирования действий, совершенных с целью захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, стоимость переданных активов составляет около 120 млн грн.